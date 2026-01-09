Dudás Miki és édesapja halála összefügg?

Nem tért még magához az ország, amióta kiderült: 34 éves korában elhunyt világbajnok kajakosunk. Dudás Miki halála mindenkit sokkolt, a rendőrség először közigazgatási eljárást indított, de másnap, a boncolás után már halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. Az idegenkezűség sokak szerint teljesen egyértelműen összeköthető a sportoló édesapjának halálával.
2024. augusztusában egy pesterzsébeti benzinkúton többen rátámadtak az olimpiai hatodik helyezett kajakos apukájára. Egy ütéstől Dudás Miki édesapja elesett és beleütötte fejét a betonba, azonnal kómába esett. A sportoló sokkoló képeket mutatott később a kórházban fekvő szülőjéről, akiért hiába tettek meg mindent az orvosok, még műkoponyát is kapott, sosem tért magához. Dudás István szervezete tavaly február 2-án feladta a harcot. Miki sosem tudta kiheverni a veszteséget, később azt nyilatkozta, hogy azóta is hallja azt a szörnyű, reccsenő hangot, ahogy édesapja beveri a fejét a betonba. Dudás Mikit azután csak az érdekelte, hogy a tárgyaláson majd szembenézhet végre a támadókkal, akik örökre tönkretették családját. De ez már sosem történhet meg, pedig ő lett volna az egyik tanú.
Amikor kiderült, hogy az olimpikon ügyében a rendőrség már halált okozó testi sértés miatt nyomoz, elindult a találgatás az interneten, vajon mi az összefüggés apa és fia erőszakos halála közt.
Nyilván nem véletlen, hogy István és Miki is így halt meg, biztosan ki fog derülni az igazság!
- írta egy kommentelő a redditen, ahol egy másik pedig arra kíváncsi, kihallgatják-e az édesapa támadóit.
Még ha nem is feltétlen van összefüggés a két ügy közt, de én biztos vagyok benne, hogy kihallgatják Miki apukájának támadóit!
