"Nagyon intenzív szerelmünk volt" - szívszorító, amit Dudás Miki párja mondott a kamerák előtt

Elképzelni is szörnyű, milyen lelki fájdalmat él most át Dudás Miki szerelme és két gyermekének édesanyja, Szigligeti Ivett.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett 11 éven át szerették egymást (Fotó: RTL)

A január 5-én elhunyt világbajnok kajakos 11 éven át alkotott egy párt Ivettel, és bár a kapcsolatuk tele volt hullámvölgyekkel, valamiért mégis újra és újra vissza tudtak találni egymáshoz. A konfliktusok és a veszekedések ellenére képesek voltak egy stabil szövetséget alkotni, talán elsősorban a két gyermekük, Nara és Miló miatt, akik közül utóbbi még nem is tudja, hogy soha többé nem látja az apukáját.

„A kis Miló még kicsi ahhoz, hogy ebből bármit is felfogjon. De Narának, vagyis, ahogy mindenki hívta, Mancinak el kellett mondani, nagyon hiányzott már neki az apukája, aki rajongott érte, igazi apa-lánya szerelem volt köztük. Az anyukája azt mondta neki, hogy az édesapja elaludt és nem ébred már fel, Manci beült a sarokba és órákon keresztül sírt. Tavaly ugye elvesztette nagypapáját is, most az apukáját és még csak hat éves múlt…”

- mondta könnyes szemmel a Borsnak Dudás Miki édesanyja, Klára pár nappal Dudás Miki halála után.

Egyelőre nem tudni, Dudás Miki miben halt meg (Fotó: Tumbász Hédi)

Szigligeti Ivett mindössze 17 éves volt, amikor megismerte a tragikus hirtelenséggel elhunyt kajakost, 2024. decemberében pedig még arról mesélt a KVTV (Ki vagy te valójában?) podcastben, hogy nem tudja elképzelni, hogy valaha ne legyen közük egymáshoz. Ma már tudjuk, hogy a sors sajnos máshogy akarta.

„Mindig is hullámzó kapcsolatban éltünk, és nyilván ezt két gyerek mellett már nehéz egálban tartani úgy, hogy minden jó legyen. Ha az emberek felmennek az internetre, nagyon sok mindent látnak, akár a Mikiről, akár rólam, ezt a részét nem is szeretem a social media világának. Rengeteg volt a feszültség, szerintem nem titok, hogy az ember a hozzá legközelebb állón vezeti le ilyenkor a búját, baját, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy lehet, hogy picit jobb, ha elválunk. De a mai napig, köszönjük szépen, jól vagyunk, és nagyon jól működünk együtt. Borzasztó jó apuka a Miki, rengeteg programot csinálunk, sok időt vagyunk együtt” - fogalmazott akkor, kicsivel több mint egy évvel ezelőtt Ivett, hozzátéve, hogy családként együtt vannak, de egy párt nem alkottak akkoriban.