Felháborító kamufotók terjednek Dudás Miki halálával kapcsolatban

Dudás Miki halála alaposan megrázta az országot, s bár az egykori világbajnok kajakosnál eleinte kizárták az idegenkezűséget, később halált okozó testi sértés miatt kezdtek nyomozni az ügyben. Az eset óta még két hét sem telt el, de az internetet már ellepték a különböző álhírek és a mesterséges intelligencia által generált fotók.
A sportoló halálának körülményei a mai napig nem tisztázottak, hiszen a boncolás során kiderült, hogy súlyos fejsérüléseket szenvedett és a légcsöve is megrepedt. Egyes elméletek szerint megverhették, ami a néhány hónappal ezelőtti eseményeket figyelembe véve nem is lenne olyan meglepő. Édesapját tavaly nyáron verték meg brutálisan egy benzinkúton, koponyája a betonba csapódva olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy többet már nem is tért magához. Hónapokig tartó kóma után tavaly februárban halt meg, méltatlan állapotban, teljesen lesoványodva. A család érthető okokból még egyáltalán nem tette túl magát a történteken, amikor érkezett a következő csapás.
Mikit január 5-én találták meg lakásában, feltételezhetően ekkor már napok óta halott volt. A sürgősségi eljárás ellenére a család egyelőre kénytelen várni a temetéssel, de már ezzel kapcsolatban is elkezdtek kamuhírek terjedni, néhány, álhíreket gyártó portál például azt terjeszti, hogy a napokban végső búcsút vettek Dudás Miklóstól.
Sejthető volt, hogy ha már a temetés időpontjáról is gond nélkül publikáltak hamisan, akkor előbb-utóbb az sem okoz majd gondot, hogy az AI-t használva olyan fényképeket generáljanak, amelyek a bűntény helyszínét óhajtják nyilvánosságra hozni. A legvadabb fake fotókon olyan képsorokat mutatnak, ahol Miki lakása és a felfordulás is látható, akad olyan, ahol kikockázva Miki súlyos fejsérülését mutatják meg, de készült olyan biztonsági kamera felvételnek tűnő fotó is, amelyek alapján gyakorlatilag vizualizálható, hogy mi történt a lakásban azon az ominózus napon, amikor Dudás Miki meghalt.
Csakhogy ezeknek a képeknek semmi közük a valósághoz, kizárólag annyi céljuk van, hogy minél több kattintást hozzanak készítőjének. A kajakozó halálának körülményei jelenleg is kivizsgálás alatt vannak és ameddig nincs hivatalos eredmény, addig temetésének időpontja is bizonytalan.
Ezért nem árt mindenkinek óvatosan kezelnie azokat a képeket, videókat, amiket a közösségi oldalakon lát. Akár Dudás Miki halálának ügyében, akár más esetben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.