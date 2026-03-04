Boráros Gábor félti gyermekét a háborútól: Fokozódnak az indulatok

A háború kérdése egyre égetőbbé válik az emberek életében, mivel nem elég, hogy négy éve zajlik az orosz-ukrán konfliktus, de a Közel-Keleten is kirobbant egy újabb fegyveres konfliktus. Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael közös erővel támadta meg Iránt, aki keményen válaszolt az agresszióra. Boráros Gábor úgy érezte, hogy nem mehet el szó nélkül a történések mellett.

Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya jelenleg édesapjával él (Fotó: YouTube)

Boráros Gábor ledöbbent a hírek hallatán

Az elmúlt hetekben folyamatosan téma a Barátság kőolajvezeték, ami Ukrajnán keresztül juttat kőolajat Magyarországra és Szlovákiába - illetve juttatott, hiszen az ukránok hetekkel ezelőtt elzárták. A ketrecharcos mindkét országnak állampolgára, így kötelességének érezte, hogy felszólaljon.

Miért van az, hogy Ukrajna olyan országokat akar zsarolni, akik ukrán menekülteket fogadnak be a háború ideje alatt? A kőolajvezetékkel Magyarországot és Szlovákiát is fenyegetik, akik segítséget nyújtottak ebben a nehéz időben. Ez a hála érte? Megpróbálják háborúba kényszeríteni azokat, akik eddig csak segítettek nekik?

– tette fel a jogos kérdést közösségi oldalán Boráros Gábor.

A ketrecharcos Jákli Mónika sajnálatos halála után egyedül neveli kislányukat, akinek generációjára fokozottan hathat ki a háború. „Nem félti senki a gyermekeit, a gyermeke jövőjét attól, hogy ilyen irányba kényszerítik az országot? Fontosnak tartom, hogy meg legyen őrizve a még megmaradt béke. Ha már ránk akkora hatással nem is, de a következő generációra biztosan óriási hatással lenne, ha nem tudnánk elkerülni azt, amit béketárgyalással egy nap alatt meg lehetne oldani. Ehelyett egyre csak fokozódnak az indulatok és a háborús helyzet egyre aggasztóbbá válik” - jelentette ki Boráros Gábor.