Orbán Viktor fontos bejelentést tett

Orbán Viktor a szerdai napot a Védelmi Tanács ülésén kezdte. A tanácskozás után a Facebookon közölte, mire döntöttek.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

"A lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében. Nálunk nem történhet meg az, ami az Északi Áramlattal megtörtént. Felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára. Követeljük, hogy engedjék oda őket a vezetékhez" - fogalmazott a miniszterelnök.