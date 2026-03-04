Exkluzív részletek! Galla Miklós rosszul lett, maga hívta a 112-t

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt: Galla Miklós otthonánál váratlanul megjelentek a hatóságok szerda reggel. Lapunk is a helyszínre érkezett, a humoristát azonban már nem találtuk ott: úgy tudni, azóta kórházba szállították. De mi is történt? Mondjuk!

Galla Miklós ősszel fogadta a Borsot az otthonában, ahová most rendőrök hatoltak be... (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Rendőrök jelentek meg Galla Miklós házánál

A Bors a helyszínen érdeklődött a váratlan helyzetről. Dunaharaszti csendes utcájában, Galla Miklós házához ugyanis rendőrautók érkeztek meg szerdán a reggeli órákban. Lapunk a helyszínen úgy értesült, hogy a humorista reggel taxit hívott, ám úgy tudni, hogy rosszullétre hivatkozva visszamondta a rendelést. A kocsi addigra már úton volt, és meg is érkezett a helyszínre, ahol hiába kopogott a sofőr az ajtón. Nem sokkal később a hatóságok is megjelentek, rendőrautó parkolt le a ház előtt.

Galla Miklós otthonához rendőrök szálltak ki, úgy tudjuk, a humorista hívta a 112-t (Fotó: Bors/Olvasói fotó)

Galla Miklós botrányai után bajba került?

A Bors által megszólított bennfentes úgy értesült, a humorista maga hívta fel a 112-t, ám hogy mi hangozhatott el az ominózus beszélgetésben, az egyelőre rejtély. A lapunknak beszélő szemtanú viszont úgy látta, hogy a rendőrség hamarosan megérkezett, többszöri felszólításra nekik sem nyitott senki ajtót.

Egy arra járó azt is megerősítette a lapunknak, hogy Galla Miklós ugyanis akkor már nem volt otthon: úgy sejti, idő közben kórházba szállították.

Korábban arról számoltunk be, hogy a humorista otthoni ápolásra szorul, háromféle gyógyszert szed, egy műtét is szóba került, és minden nap egy szakember gondoskodik róla. Tudvalevő, hogy nemcsak egészégügyi, de anyagi problémákkal is küzd Galla, aki ugyan kapott támogatást, legutóbb arról beszélt, ez még nem elég.