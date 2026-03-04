Brutális baleset Debrecenben: a villamos alá szorulhatott a kerékpáros

Kerékpárost gázolt el egy villamos Debrecenben, a Thomas Mann utcában, a Károlyi Mihály utca közelében. A városi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, és a darut is a balesethez kérték. A műszaki mentési munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Villamos gázolt kerékpárost Debrecenben - képünk illusztráció

A Dehir úgy értesült, a kerékpáros nem élte túl a balesetet.

A baleset kapcsán a DKV Zrt. közleményt osztott meg, mely szerint a rendőrségi helyszínelés ideje alatt a 2-es villamosok csak a Nagyállomás- Kálvin tér - Nagyállomás között közlekednek. A Kölcsey Központ (Hunyadi János utca)-Doberdó utca- Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) között villamospótló autóbuszok közlekednek 2V jelzéssel. A Kálvin tér és a Kölcsey Központ között szünetel a közlekedés.