Brutális baleset Debrecenben: a villamos alá szorulhatott a kerékpáros

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 11:35
Kerékpárost gázolt el a villamos Debrecenben. Darut várnak a helyszínre.

Kerékpárost gázolt el egy villamos Debrecenben, a Thomas Mann utcában, a Károlyi Mihály utca közelében. A városi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, és a darut is a balesethez kérték. A műszaki mentési munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

A Dehir úgy értesült, a kerékpáros nem élte túl a balesetet.

A baleset kapcsán a DKV Zrt. közleményt osztott meg, mely szerint a rendőrségi helyszínelés ideje alatt a 2-es villamosok csak a Nagyállomás- Kálvin tér - Nagyállomás között közlekednek. A Kölcsey Központ (Hunyadi János utca)-Doberdó utca- Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) között villamospótló autóbuszok közlekednek 2V jelzéssel. A Kálvin tér és a Kölcsey Központ között szünetel a közlekedés.

