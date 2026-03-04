Lebukott a szekszárdi drogdíler: milliókat foglalt le a rendőrség

A rendőrség elfogta azt a 48 éves szekszárdi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hosszabb ideje kokaint árult, droggal kereskedett a városban és annak környékén.

A rendőrség nagy adag drogot foglalt le.

Fotó: Pexels

A rendőrség lekapcsolta a drogbandát

A nyomozás 2025 novemberében indult hivatalból kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt. A hatóságok információi szerint a férfi a térségben élő fogyasztókat látta el illegális szerekkel. A közelmúltban a rendőrök egy olyan fogyasztót is elfogtak, aki kapcsolatban állt a dílerrel. A férfi ruházatából droggyanús anyag került elő.

A szekszárdi gyanúsított lakásán tartott kutatás során a nyomozók 22 gramm fehér port, valamint a terjesztéshez használható eszközöket – csomagolóanyagokat és szívószálat – találtak és foglaltak le. A lefoglalt anyag gyorstesztje kokain jelenlétét mutatta ki. A hatóságok szerint a mennyiség tisztaságtól függően legalább 20, de akár több száz adag is lehetett, amelyet a férfi eddig mintegy 30 ezer forintért értékesített.

A rendőrök a kutatás során pénzt is lefoglaltak: a férfi ruházatában és lakásában több mint 4 millió forintot, valamint 720 eurót találtak. A gyanúsítottat elfogását követően mintavételre előállították, majd kihallgatták és őrizetbe vették.

A rendőrség közlése szerint a férfi a hatóságok előtt már korábban is ismert volt, több kábítószerrel kapcsolatos ügyben érintették, emellett más bűncselekményeket is elkövetett. Az is kiderült, hogy korábban jogerősen kiszabott börtönbüntetése van, amelynek letöltését még nem kezdte meg. A nyomozók kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt, írja a Police.hu.