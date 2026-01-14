Dudás Miki halálának bejelentése óta még csak 10 nap telt el, és bár a pontos időpontot továbbra sem tudni, de a rendőrségi nyomozás arra már rámutatott, hogy az olimpikon akár több napja is halott lehetett, amikor rátörték az ajtót. Az ügy ráadásul egyre bonyolultabbnak tűnik, ugyanis mint kiderült a hatóságok már halált okozó testi sértésként kezelik az esetet. A körülmények, és a boncolás miatt pedig Dudás Miki családja is kénytelen várni a temetéssel. Most azonban egy álhíreket gyártó portál azt terjeszti, hogy a napokban már végső búcsút vettek a kajakozótól.

Még nincs két hete annak, hogy Dudás Miki meghalt, de az álhír portálok máris hazugságokat gyártanak róla (Fotó: TV2)

A napokban több igen furcsa fotó is napvilágot látott a Facebookon, amik szerint már sor került Dudás Miki temetésére. A beavatatlan szemeknek akár még hihetőnek is tűnhetnek a mesterséges intelligencia által generált képek, így sokan be is dőltek nekik, de szerencsére a rajongók nagy része felismerte, hogy egy undorító hazugságról van szó. Ráadásul a poszt írója Dudás Miki nagyapját is belekeverte az ügybe, és azt állítják ő látható az egyik képen, de erről szó sincs. Ugyan az idős férfi, aki nemrég a fiát, majd az unokáját is elvesztette, eddig alig jelent meg a nyilvánosság előtt, de a Tények Plusz korábbi riportja alapján beazonosítható, hogy nem ő szerepel a képen. Emellett a részleteket megfigyelve az is látható, hogy a fotókon különböző koporsók és virágok láthatók, így egyértelmű, hogy kamufelvételekről van szó.

Dudás Miki apja halála után ez már a második tragédia a családban, ami ilyen megdöbbentő álfotók nélkül is leírhatatlan fájdalom a családnak (Fotó: Facebook)

Dudás Miki gyerekei fel sem fogják a tragédiát

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett, és gyerekei érdekében többen is felszólaltak, hiszen így is épp elég fájdalmas számukra, hogy ilyen váratlanul elveszítették a 34 éves családapát.

„Hagynák már szegényt békében! Egyik nap azt írják, hogy meghalt, másik nap, hogy életben van, most meg a temetése! Ezzel csak a családot bántják…” – írta egy dühös kommentelő.

Szégyelljék magukat, hogy ilyen fájdalmas esetből húznak hasznot. Hagyják már békében gyászolni a családot. Ők olyan fájdalmat éreznek, ami semmihez sem hasonlít, főleg az édesanyja. Azt kívánom próbálják túlélni ezt az időszakot, különösen Miki pici gyerekei miatt

– fűzte hozzá egy másik felhasználó.