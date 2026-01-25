Demcsák Zsuzsa elárulta: Gáspár Zsolti mentette meg

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 13:00
Vasárnap este kiderül, hogy bejut-e valaki abba az elitklubba, melybe csupán a honfitársaink 1% százaléka tartozik. Érkezik az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? újabb gigászi próbatétele, melyben Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti is megméretteti magát. A műsorvezető a Borsnak mesélt a közte és Zsolti gazda között kialakult barátságról.
Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti olyanok, mint a tűz és a víz. Lássuk be, az Ázsia Expressz második évada előtt senki, de még ők maguk sem gondolták volna, hogy mára egy hat éve tartó munkakapcsolat és barátság szövődik közöttük! A TV2 műsorvezetője nem is olyan régen fiával, Benedekkel játszott a Legyen Ön is milliomos!-ban most pedig Zsolti gazda mellett tette próbára a tudását az 1% klub - Menyire okos Magyarország? vasárnap esti adásának felvételén Kölnben. Demcsák Zsuzsával a forgatási élményeiről és persze Gáspár Zsoltiról is beszélgettünk. 

Demcsák Zsuzsa nem a kudarctól, inkább önmaától tartott az 1% klub forgatásán
Demcsák Zsuzsa nem a kudarctól, inkább önmagától tartott az 1% klub forgatásán (Fotó: Willi Weber/TV2)

Demcsák Zsuzsa: „Sportot űzünk abból, hogy amilyen gyorsan csak tudjuk, rávágjuk a választ”

Zsolti már a repülőn nagyon elemében volt. Gyakorlatilag potyogtak a könnyeim a nevetéstől. A játék is nagyon vicces volt, de egyben tényleg nehéz is. Amikor elkezdődött a kérdéssor, nem is az zakatolt a gondolataimban, hogy csak ne bőgjek le valami triviális kérdés miatt. Inkább az, hogy tudom-e annyira kontrollálni magam, hogy kizárjam azt a körülményt, hogy egy hatalmas stúdióban vagyok és nem otthon, ahol a fotelben ülve általában könnyen mennek a tudás, vagy logika alapú kvízkérdések.”

Amitől egy kicsit tartottam, az a válaszok megadásának rövid, harminc másodperces időkerete. 

„Otthon leginkább a fiammal szoktunk kvízműsorokat nézni. Sportot űzünk abból, hogy amilyen gyorsan csak tudjuk, rávágjuk a választ a kérdésekre”kezdte lapunknak Demcsák Zsuzsa, aki természetesen nem árulta el, hogy ő vagy éppen Zsolti meddig jutottak a kérdéssorban, de azt igen, hogy nem csalódott sem a Farm VIP gazdájában, sem önmagában. „Kitűztem magam elé egy célt, az 1% klub kapcsán. Azzal talán nem árulok el nagy titkot, hogy a célt elértem, így elkerültem a legrosszabbat, ami történhetett volna velem a forgatáson. Azt, hogy saját magamon kelljen számonkérnem bármit is” – tette hozzá a TV2 műsorvezetője. 

Demcsák Zsuzsa végignevette Gáspár Zsolti mellett az 1% klub-Mennyire okos Magyarország? felvételét
Demcsák Zsuzsa végig nevette Gáspár Zsolti mellett az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? felvételét (Fotó: TV2) 

Zsolti egy igazán különleges ember, sőt figura”

Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti párosa vasárnap este garancia arra, hogy bőven lesz okunk a nevetésre, de vajon mitől működik ilyen jól kettejük között az a bizonyos kémia? „Amikor két ember között annyira élesen rajzolódnak ki a teljesen különböző karakterjegyek, mint Zsoltnál és nálam, akkor az akár nagyon rosszul is elsülhet.”

Esetünkben már 2019-ben, az Ázsia Expressz forgatásán kiderült, hogy megvan közöttünk az összhang.

„Ennek az összhangnak pedig az az alappillére, hogy Zsolti az első pillanattól kezdve őszinte tisztelettel viszonyul felém. A túlzásai pedig mindig a határokon belül maradnak. Hogy mik azok a finom túlzások, azt sokan tudják, hiszen a Farm VIP öt évada során gyakorlatilag szállóigévé és mémé vált általa a…”nevetett Demcsák Zsuzsa, aki végül nem csupán összebarátkozott Zsolti gazdával, de a szárnyai alá is vette. „Zsolti egy igazán különleges ember, sőt figura és igazán tiszteletreméltó, ahogyan vágyja a tudást és tanulja a televíziózást. Ahol csak lehet, segítem őt. Ő biztos támaszt nyújt nekem a közös munkák során azzal, hogy tudom, soha nem lép át egy határt én pedig megtámasztom őt szakmailag” - magyarázta a műsorvezető, majd nevetni kezdett, mert beugrott neki egy csavaros kérdés az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? forgatásáról, amit talán elrontott volna, ha Gáspár Zsolti nem siet a segítségére. „Most ugrott be, hogy az 1% klub kérdései között akadt olyan, aminél én hezitáltam, Zsolti pedig azonnal rávágta a helyes választ. Egy pillanatra meglepődtem, de valójában nem is volt min, hiszen azt régóta tudom, hogy nagyon is megvan a józan paraszti esze. A gyakorlati kérdésekben kifejezetten jó”emlékezet vissza a kölni forgatásra Demcsák Zsuzsa

Hogy végül hogy alakult az 1% klub - Mennyire okos Magyarország? játéka, és hogy a műsorvezető Kasza Tibi avathatott-e új klubtagot, az kiderül vasárnap este 19:50-től a TV2 képernyőjén. 

 

