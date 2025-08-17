Demcsák Zsuzsa a konyhatündér? Ilyen háziasszony a műsorvezető

Demcsák Zsuzsa ezen a héten látható a Super TV2 Hal a tortán című műsorában, ahol ismét bebizonyíthatja, hogy a konyhában is otthonosan mozog. A főzés sosem állt távol tőle, így izgatottan várta, hogy vendégeit saját ízvilágába kalauzolhassa.

Demcsák Zsuzsa férje boldog lehet, amikor a műsorvezető a konyhában tevékenykedik (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Demcsák Zsuzsa gyerekei imádhatják édesanyjuk ételeit

– Nagyon szeretek főzni, és gyakran meg is teszem, ráadásul vendégeket fogadni is nagy öröm számom-ra, így ezt a részét is szívesen vállaltam. A nehezebb feladat inkább az volt, hogyan találjak ki olyan étele-ket, amelyek nemcsak a vendégeim tetszését nyerik el, hanem nekem is adnak egy kis kihívást. A konyhá-ban általában inkább nyugodt vagyok: egyszerre több fogást is el tudok készíteni, de mindezt kapkodás nélkül, a magam tempójában – kezdte a hot! magazinnak Zsuzsa.

Az édesanya imád a konyhában kísérletezni, új ízeket és párosításokat kipróbálni. Számára a főzés nem-csak rutin, hanem igazi kreatív alkotás is.

– Amikor nálam van egy családi összejövetel, a hagyományos fogások elkészítése mindig édesanyám feladata, én viszont inkább a kísérletező szerepét töltöm be. Szeretem a kihívásokat, hogy valami újat próbáljak ki, és gyakran inspirálódok jól sütő-főző emberekkel való beszélgetésekből is. Van egy régi, klasszikus kockás receptfüzetem, amibe mindent feljegyzek, és a mai napig abból dolgozom – árulta el a tévés, majd azt is elmondta, hogyan viseli a főztjével kapcsolatos észrevételeket.

Szerintem nincs annál fontosabb, mint hogy azok az emberek, akik leülnek az asztalomhoz, élvezzék az ételt, amit eléjük teszek. Ezért mindig kiemelten számít a véleményük. A visszajelzések számomra különösen sokat jelentenek, még akkor is, ha az éppen építő kritika, mert abból csak tanulni lehet.