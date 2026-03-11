Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Menczer Tamás: Az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa

Menczer Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 18:48
ukránorosz-ukrán háborúBarátság kőolajvezetékháború
Az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa - reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra, hogy az ukrán külügyi szóvivő szerint Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és kollégái "turisztikai céllal" érkeztek Ukrajnába.
Bors
A szerző cikkei

Menczer Tamás a szerdai Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: "Nem, kedves ukrán külügyminisztérium! Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság-vezetéket, és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok!"

Menczer Tamás Fotó: Kiss Dániel

Azt írta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. Meg Orbán Viktor miniszterelnök életveszélyes fenyegetésével, persze - tette hozzá.

A politikus szerint azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs.

De a magyar szakértők úton vannak! Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is

- írta Menczer Tamás a bejegyzésében.

