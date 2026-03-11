Halász Judit először nyilatkozott balesetéről, kómába esett

Halász Judit a Tények Plusz műsorában vallott először a tragikus balesetről, amely beárnyékolja életét. Az énekesnőnek 30 éve elszenvedett autóbalesete után koponyatörése volt, emiatt pedig egy hétig kómában feküdt.

Halász Judit először vallott 30 évvel ezelőtti balesetéről (Fotó: Bors)

Halász Judit balesete után kómába került

Az énekesnő a TV2 Tények Plusz műsorában vallott 30 év után autóbalesetéről, mikor 1996-ban egy rendőrtiszt elgázolta őt. Halász Judit életének legnehezebb időszakában színpadra sem állhatott egy évig. A színművésznő arról is mesélt, hogy nemcsak adott, de sokat is kapott a közönségtől. A gyógyulásban gyerekektől kapott levelei és közönsége támogatása segítették, akik a világot jelentik számára.

Amikor elütött egy autó, és utána egy hétig kómában feküdtem, egy évig nem játszhattam, akkor engem az tartott életben és az segített meggyógyulni, hogy naponta kaptam leveleket gyerekektől

– mesélte az énekesnő, kinek dalai több generáción át csaltak mosolyt gyermekek arcára.

Halász Juditot közönsége éltetti (Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország)

Halász Judit a gyerekektől kapja a legtöbb szeretetet

Halász Judit egész életét és karrierjét a gyermekeknek szentelte, akiket a leghálásabb közönségnek tart, tiszta lelkük és szeretetük minden fáradtságot feledtet vele. Saját elmondása szerint a nehéz időkben mindig rajongói tartották benne a lelket, akik minden nap ajándékokkal halmozták el őt.

A gyerekek a legnehezebb közönség, mert egy gyermek rögtön érzi, ha valami hamis vagy nem igaz. Engem érdekelnek a gyerekek, mert tetszenek nekem. Olyan ártatlanok még és annyi lehetőségük van a világban

– nyilatkozta a színművésznő.

Halász Judit dalain immár 5 generáció gyermek közönsége nőtt fel, sikereit pedig megszámolni is lehetetlen. A gyermekdalénekes életének legnehezebb szakaszában a közönség és a színpad közelségét hiányolta a legjobban. Balesete azonban nem állhatott útjába és azóta is hatalmas örömmel áll nap, mint nap közönsége elé.