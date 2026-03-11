Cápák között merülve – Zsombor Attila elképesztő búvársztorijai a Vörös-tengertől Thaiföldig

Egy búvártúra sokak számára a nyaralás egyik legkülönlegesebb formája: egyszerre kaland, természetközeli élmény és kihívás. A mélyben azonban egészen más törvények uralkodnak, mint a felszínen, ezért minden merülés komoly felkészülést és tapasztalatot igényel. Aki igazán különleges helyekre szeretne eljutni, annak nemcsak jó felszerelésre, hanem megbízható vezetőre is szüksége van.

Egy tökéletes búvártúra biztosítéka: Zsombor Attila, aki úgy ismeri a mélység titkait, mint kevesen.

Fotó: Zsombor Attila

Zsombor Attila több ezer merüléssel a háta mögött vezet búvártúrákat világszerte

Vörös-tengeri búvárszafarik, manták és pörölycápák testközelből

Így zajlik egy profi búvárszafari a szervezéstől a merülésekig

Ilyen egy igazi búvártúra

Zsombor Attila búvároktató és túraszervező évek óta visz csoportokat a világ legismertebb merülőhelyeire. Több ezer merülés áll mögötte, és olyan helyeken szervez túrákat, ahol a tengeri élővilág egészen lenyűgöző arcát mutatja. A Vörös-tenger zátonyaitól a délkelet-ázsiai merülőhelyekig számos búvártúrát vezetett már.

A búvárok számára ezek az utak nem egyszerű kirándulások, hanem többnapos tengeri szafarik, ahol a hajó az otthon és a bázis is egyben. A merülések során gyakran találkoznak cápákkal, mantákkal vagy hatalmas korallzátonyokkal. Néha pedig váratlan helyzetek is adódnak, amelyek próbára teszik a tapasztalatot és a hidegvért. Attila történeteiből azonban kiderül: a mélység világa nemcsak veszélyeket, hanem életre szóló pillanatokat is tartogat.

Egy találkozás a cápákkal a legtöbb búvárt vonzza.

Fotó: @levente.net / Zsombor Attila

Melyek azok a visszatérő bázisok, ahová a leggyakrabban szervezel utakat, és mi az a rejtett drágakő a világban, ahol már jártál, de még kevesen ismerik?

Alapesetben főleg Egyiptomba szervezek utakat, hiszen ott éltem több mint tíz évig, így a helyismeret és a kapcsolatok is megvannak. Emellett jártam Délkelet-Ázsiában és Afrikában is, például Kenyában, Szingapúrban vagy Thaiföldön. Ha egy igazi „gyöngyszemet” kellene mondanom, akkor Thaiföldet említeném: vannak ott olyan eldugott zátonyok és merülőhelyek, ahová csak a helyismerettel rendelkező szervezők visznek csoportokat. De Thaiföldön az Andamán-tenger, például a Phi-Phi-szigetek környéke is jó. Ott forgatták A part című filmet is. Ma már sok a hajó, de a merülőhelyek világszinten is nagyon jók – még akkor is, ha a látótávolság néha gyengébb, mert sok az eső.