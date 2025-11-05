Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Könnyfakasztó vallomást tett Demcsák Zsuzsa: három hónapja várt erre a pillanatra

Demcsák Zsuzsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 13:20
meghatócsalád
A műsorvezető nem is lehetett volna boldogabb. Demcsák Zsuzsa a közösségi oldalán mutatta meg a szívmelengető találkozást.
Bors
A szerző cikkei

Demcsák Zsuzsa néhány hónapja büszkén mesélt arról, ahogy a fia, Benedek, sikerrel vette az akadályokat, és letette az érettségit. A fiatalember ezt követően Hollandiában kezdte meg az egyetemi tanulmányait, így igencsak messzire került a családjától. A csinos műsorvezető és a fia azonban még korábban kötöttek egy megállapodást, ennek hála pedig nemrég, három hónap után, ismét átölelhették egymást

demcsak zsuzsa 4377_MO
Demcsák Zsuzsa három hónap után ismét átölelhette a fiát / Fotó: Bors

Megható pillanatról számolt be Demcsák Zsuzsa

Három hónapja vártam a pillanatot, amikor újra ölelhetem a fiam. Amikor a fiam elment egyetemre, megfogadtuk, hogy akárhol is vagyunk, akárhányan is vagyunk, kétszer egy évben együtt fogunk utazni. A találkozást egybekötöttük egy barcelonai túrával, amiről sok videót és tudnivalókat mutatok nektek a következő pár napban

- árulta el a közösségi oldalán Demcsák Zsuzsa.

6-an töltöttünk el 3 napot - 3 különböző országból érkezve - Spanyolország második legnagyobb városában, ami felejthetetlen élményt adott a már felnőtt gyerekeimmel és az ő párjaikkal együtt, mindannyiunknak

- tette hozzá a műsorvezető, aki egy videót is megosztott a megható találkozásról.

A szívmelengető felvételt IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu