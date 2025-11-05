Könnyfakasztó vallomást tett Demcsák Zsuzsa: három hónapja várt erre a pillanatra

Demcsák Zsuzsa néhány hónapja büszkén mesélt arról, ahogy a fia, Benedek, sikerrel vette az akadályokat, és letette az érettségit. A fiatalember ezt követően Hollandiában kezdte meg az egyetemi tanulmányait, így igencsak messzire került a családjától. A csinos műsorvezető és a fia azonban még korábban kötöttek egy megállapodást, ennek hála pedig nemrég, három hónap után, ismét átölelhették egymást
Három hónapja vártam a pillanatot, amikor újra ölelhetem a fiam. Amikor a fiam elment egyetemre, megfogadtuk, hogy akárhol is vagyunk, akárhányan is vagyunk, kétszer egy évben együtt fogunk utazni. A találkozást egybekötöttük egy barcelonai túrával, amiről sok videót és tudnivalókat mutatok nektek a következő pár napban
- árulta el a közösségi oldalán Demcsák Zsuzsa.
6-an töltöttünk el 3 napot - 3 különböző országból érkezve - Spanyolország második legnagyobb városában, ami felejthetetlen élményt adott a már felnőtt gyerekeimmel és az ő párjaikkal együtt, mindannyiunknak
- tette hozzá a műsorvezető, aki egy videót is megosztott a megható találkozásról.
A szívmelengető felvételt IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
