Vajon hova megy együtt repülővel Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti? – izgatottak a Farm VIP rajongók

Óriási sikert aratott a TV2-n a Farm VIP 2025-ös évada, ugyanis a rajongók már most követelik az új szezont, továbbá a legutóbbi széria szerepelői is visszavágynak a farmra. A show két műsorvezetője, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti pedig a műsoron kívül is jó kapcsolatot ápolnak. Így talán nem meglepő, hogy a hétköznapokban többször is szoktam találkozni egymással, nemcsak munkaügyben, és most egy különleges helyszínről jelentkeztek be...

Azt már lehetett előre sejteni, hogy a Farm VIP új évadának egyik műsorvezetője Demcsák Zsuzsa lesz (Fotó: Markovics Gábor)

Már forog a Farm VIP új évada?

A Példaképek Demcsák Zsuzsával műsorvezetője tegnap TikTok-oldalán osztott meg egy olyan videót, ami láttán több követő szemöldöke is felszaladt. A felvételen az látszott, hogy Demcsák Zsuzsa Gáspár Zsolti társaságában a reptéren tartózkodott és úgy tűnt, hogy utaznak is valahová.

„Sziasztok! Találjátok ki merre megyünk!” –üdvözölte követőit Gáspár Zsolti, majd műsorvezető társa így folytatta:

Zsoltival úgy döntöttünk, hogy a Farm idén külföldön lesz! Megyünk valahova forgatni és lehetséges Farm VIP helyszíneket néznénk, mert az már biztos, hogy idén is lesz Farm

– viccelődött a videóban Demcsák Zsuzsa, azonban egyelőre azt nem lehet tudni, hogy valóban a Farm VIP új évadát mentek-e forgatni a TV2 műsorvezetői.

Gáspár Zsolti a Farm VIP szereplők közé szeretne egy szépségkirálynőt is (Fotó: Máté Krisztián)

Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti szépségkirálynőt is akarnak

„Nemsokára kezdődik a Farm és kíváncsi vagyok, hogy milyen celebeket szedtél össze Zsuzsi” – mondta Gáspár Zsolt műsorvezetőtársának, aki megnyugtatta őt, hogy a következő évadban is nagyon nívós sztárok fognak szerepelni. „Remélem királynőnk lesz!” – tette még hozzá Zsolti gazda, aki szeretné, hogy egy szépségkirálynő is szerepeljen majd a műsorban. Egyelőre még nincs megerősítve a TV2 részéről, hogy a Farm VIP két házigazdája az új évadot ment-e forgatni, viszont a videó láttán a kommentszekcióban többen is el kezdtek találgatni.

„Ha nem Zsolti vezetné a műsort Zsuzsával esküszöm nem is nézném” – olvasható egy visszajelzésben. Viszont volt olyan, aki a felvétel kapcsán megkérdezte, hogy Zsolti és Zsuzsa egy pár-e, mire az utóbbi viccesen azt felelte, hogy nem.

Remélem nem lesz olyan, mint Leó, mert akkor inkább nem nézem. De Pákó és Gabo jöhet vissza

– fejtette ki véleményét egy hozzászóló a műsor legutóbbi győztesével kapcsolatban.