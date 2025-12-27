„Minden befektetett időt és energiát megért az a sok ragyogó szempár” – Gáspár Zsolti és édesapja a cigánysoron segített karácsonykor

Zsolti gazda sok szempontból mozgalmas évet tudhat maga mögött, de ami számára és édesapja, idősebb Gáspár Győző számára a legfontosabb, idén is rengeteget tudtak jótékonykodni saját szervezetükön keresztül. Gáspár Zsolti az ünnep előtti utolsó heteket ismét országjárással töltötte. Szinte minden este rogyásig töltötték mikuláscsomagokkal, édességekkel, tartós élelmiszerekkel, játékkal és ruhaneművel a teherautójukat és elindultak az ország kórházainak gyermekosztályai felé, hogy egy kis mosolyt csaljanak a kezelésre szoruló apróságok arcára. Majd eljött szenteste, amit nagy családi körben töltöttek, de 25-én reggel már ismét úton voltak, hiszen tudták, sok család várja őket szűkebb pátriájukban, Nógrádmegyeren is.

Gáspár Zsolti ezernyi mikuláscsomagot vitt a Heim Pál beteg gyerekeinek (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti: „Minden befektetett időt és energiát megért az a sok ragyogó szempár”

„Csodálatos karácsonyunk volt idén is, ahogy mindig.”

Természetesen a szentestét meghitten, csendesen, de mégis sokan ünnepeltük együtt.

„Pihentünk is egy keveset, hiszen az ünnepeket megelőző időszakban bejártuk az egész országot és számos kórház gyermekosztályát látogattuk meg, ahol átadtuk az ajándékainkat a sok lábadozó apróságnak” – kezdte a Borsnak a Farm VIP gazdája, Gáspár Zsolti. „Bevallom, picit elfáradtunk, de minden befektetett időt és energiát megért az a sok ragyogó szempár és mosolygó arcocska” – tette hozzá a TV2 sztárja.

Gáspár Zsolti idén is elkísérte édesapját a karácsonyi ételosztásra (Fotó: Zsolti gazda)

„Egész évben igyekszünk segíteni nekik...”

Gáspár Zsolti akár pihenéssel is tölthette volna az év legszebb ünnepének napjait, de ő és édesapja úgy döntöttek, idén a ruhák és játékok mellett meleg ételt is visznek a Nógrádmegyeren élő, szegényebb roma családoknak. „Nálunk hosszú évek óta az is a karácsonyi hagyomány része, hogy az ünnepek alatt is ellátogatunk a falunkban lévő cigánysorra, ahol szegény, de dolgos családok élnek. Egész évben igyekszünk segíteni nekik, de ilyenkor az év vége felé fokozottan figyelünk rájuk. Most meleg étellel kedveskedtünk nekik, de természetesen vittünk már tűzifát is, hiszen nagyon sokan ezzel fűtenek a téli hidegben” – magyarázta Zsolti gazda, aki elárulta, 2026-ban útnak indítják a saját roma integrációs központjukat, melynek fő célja, hogy szakmát adjon a roma fiatalok kezébe és ezzel egy élhető jövőt biztosítsanak számukra.