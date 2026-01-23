Most kaptuk az információt: Jákli Mónika darabokra szakadt autóját átszállítják Dunaszerdahelyre, már a rendőrség vizsgálhatja

A Paraméter információi szerint pénteken délután egy autómentő cég több járművével szállítja át Jákli Mónika összetört luxus Mercedesét Komáromból Dunaszerdahelyre, hogy a rendőrség szakérti vizsgálat alá vonja.

Jákli Mónika autója még a baleset helyszínén

Fotó: Facebook/Polícia SR

Már a rendőrség vizsgálhatja Jákli Mónika darabokra szakadt autóját

A portál arról ír, hogy még korábban értesültek arról, hogy a szétroncsolódott, darabokra szakadt luxus Mercedest szerdán reggel a baleset helyszínéről Komáromba szállították. A Pareméter kitért arra is, hogy ugyan nem hivatalos, de egy megbízható forrásuktól most pedig arról értesültek, hogy az autót a péntek délutáni órákban a Duna-parti városból szállítják át Dunaszerdahelyre a rendőrségi vizsgálat céljaira.