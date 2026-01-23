Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Most kaptuk az információt: Jákli Mónika darabokra szakadt autóját átszállítják Dunaszerdahelyre, már a rendőrség vizsgálhatja

Jákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 16:56
Sajtóinformációk szerint több járműre is szükség volt a roncsok szállításához.
N.T.
A Paraméter információi szerint pénteken délután egy autómentő cég több járművével szállítja át Jákli Mónika összetört luxus Mercedesét Komáromból Dunaszerdahelyre, hogy a rendőrség szakérti vizsgálat alá vonja.

Fotó: Facebook/Polícia SR

Már a rendőrség vizsgálhatja Jákli Mónika darabokra szakadt autóját 

A portál arról ír, hogy még korábban értesültek arról, hogy a szétroncsolódott, darabokra szakadt luxus Mercedest szerdán reggel a baleset helyszínéről Komáromba szállították. A Pareméter kitért arra is, hogy ugyan nem hivatalos, de egy megbízható forrásuktól most pedig arról értesültek, hogy az autót a péntek délutáni órákban a Duna-parti városból szállítják át Dunaszerdahelyre a rendőrségi vizsgálat céljaira.

A szállítást egy autómentő cég végezte, a Csallóközaranyoson délután fél négykor készült fotókról kiderült, több járműre is szükség volt a roncsok szállításához.

Jákli Mónika halála 

Mint arról a Bors korábban már írt, a mindössze 31 éves Jákli Mónika szerdán hajnalban szenvedett halálos balesetet a 63-as főúton Alistál és Nagymegyer között. A rendelkezésre álló információk alapján autójával nagy sebességgel lesodródott az útról a nagydűri letérőnél, majd a fák közé repült. A luxuskocsi szinte azonnal darabokra szakadt, az édesanya pedig kirepült belőle. Először a tűzoltók, majd a mentők segítettek rajta, újraélesztették, kórházba szállítás után azonban életét vesztette.

