„Isten veled, Barna” - hatalmas embertömeg búcsúztatta a tragikus sorsú újpesti jégkorongozót

Csupán a halk zokogás és a sóhajok törték meg a néma, gyászos csendet ma este az Újpesti Jégkorong Akadémia előtt. Itt emlékeztek meg ugyanis a tragikus balesetben elhunyt játékosukra, a mindössze 20 éves B. Barnára. Mint arról a Bors is írt, a halálos baleset március 6-án, éjjel történt az M3-as autópálya zuglói szakaszán: Barna éppen édesapjával, Sándorral hajtott az M3-as bevezetőn ritka és különleges Mitsubishi Lancer Evo-jával, amikor elvesztette uralmát a kocsi felett és egyenesen a zajszűrő falnak csapódott. A fiatal jégkorongozónak esélye sem volt a túlélésre, a szalagkorlát ugyanis valósággal felnyársalta a kocsit a vezető oldalán, így a sportoló azonnal meghalt, míg édesapja súlyos koponya és medencetörésekkel került kórházba.
Úgy tudni, hogy apa és fia rendkívül közel álltak egymáshoz, gyakran töltötték együtt szabadidejüket. Amellett, hogy Sándor maga is jégkorongozott egy újpesti csapatban, töretlenül támogatta fia egyre feljebb ívelő karrierjét: gyermeke minden meccsére ellátogatott, az első sorokban szurkolta végig a meccseket. Az autók és a motorok iránt is mindketten rajongtak, Barna gyakorta posztolt imádott és különleges kocsijáról.
Most azonban a családnak csupán a gyász maradt, Barnit ugyanis már semmi nem hozza vissza, míg Sándor úgy tudjuk, jelenleg is válságos állapotban fekszik a kórházban. Volt és jelenlegi csapata is teljesen romokban hever a baleset óta, a történtek után megható sorokkal emlékeztek meg a tragikus sorsú sportolóról:
- Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik - köszönt el játékosától az Újpesti Jégkorong Akadémia.
A csapat rendezte a megemlékezést is a csarnoknál, ahol hét órakor már gyülekezett az embertömeg. A fiatalok és idősebbek egymás után, néma csöndben, sokan könnyes arccal ballagtak a helyszínre, ahol már tucatnyi mécses világított a földön Barna hokimezes fotója körül.
Nem sokkal később már hatalmas tömeg gyülekezett az emlékhelynél, az emberek egymást támogatva gyászolták fiatal társukat, miközben egyenként vagy párosával járultak oda az emlékhelyhez gyertyát gyújtani, míg később lehajtott fejjel, félkörben állva vettek búcsút a férfitől.
A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják, egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet.
