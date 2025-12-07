Mindenki őt akarta: megvan a Sztárban Sztár All Stars győztese!

Hihetetlen adáson és évadon vagyunk túl! Három hónapja várjuk ezt a pillanatot: végre kiderült, ki nyerte a Sztárban Sztár All Stars versenyét!

Dér Heni és Vavra Bence: ők lettek a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának legjobbjai

Pontosan három hónap, 14 adás, 24 versenyző – no meg persze 4 zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András: ez a mérlege a Sztárban Sztár 2025-ös évének, ami december 7-én egy szenzációs, meglepetésekkel teli fináléban ért véget. Aki azt mondja, nem volt izgalmas utazás, az nem tudja, miről beszél! Kétségtelen, hogy a játékosok is elfáradtak a végére: érthető is, hiszen hétről hétre nagyobb volt a nyomás, nagyobb volt a tét – és persze több volt a feladat is.

Változtattak a szabályokon a Sztárban Sztár döntője miatt

A Sztárban Sztár All Stars évadának 14 élő adása során számos alkalommal változtak a játékszabályok. Volt, hogy a zsűri 10 pontos értékeléseit limitálták, volt, hogy plusz pontokat adhattak a produkciók meghallgatása után az ítészek, most pedig jött az újabb változás: a döntőben már csak szóban értékelhették a produkciót, pontozni azonban nem pontozhattak. A döntés ezúttal már teljes egészében a közönség kezében volt.

A három finalista, Dér Heni, Vavra Bence és Freddie egy-egy szóló dalt és egy-egy duettet adott elő ezúttal is, csakúgy, mint az elődöntőben. Dér Heni Bereczki Zoltánnal, Vavra Bence Tarján Zsófival, Freddie pedig Törőcsik Franciskával lépett színpadra. Mellettük természetesen visszatértek korábbi játékosok is: Janicsák Veca, Nótár Mary, Péterffy Lili, Szandi, Horváth Tamás, Mészáros Árpád Zsolt, Vásáry André, Vastag Csaba és az elődöntőben kiesett Veréb Tamás is újra színpadra állt a TV2 stúdiójában.

Ki lett a Sztárban Sztár győztese?

Természetesen egy kérdés motoszkált mindenki fejében az első pillanattól: vajon ki lesz a Sztárban Sztár All Stars győztese? A legjobb női előadóként teljesítő Dér Heni? A tökéletességre törekvő, nagy meglepetéseket tartogató Freddie? Netán a többszörös napi győztes Vavra Bence? Nos, a döntés teljes egészében a közönségen múlott, akik nem csak a december 14-én elhangzott produkciók, de a verseny egésze alapján értékeltek: a voksokat egy teljes héten keresztül lehetett leadni.