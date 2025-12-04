„Mostantól nem titok” – ebben a pillanatban érkezett a bejelentés a Sztárban Sztár All Starsról

A három énekesnek rengeteg munkája és energiája van abban, hogy eddig eljutottak, na meg persze rajongójuk is, kik hétről hétről gondoskodtak arról, hogy kedvencük továbbjusson. A vasárnapi finálé előtt sincs idő a pihenésre, őzerővel folynak a próbák, amelyről Dér Heni most egy hatalmas titkot is lerántott.

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Kiderült, ki lesz Dér Heni duettpartnere a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi döntőjében

A sztármami a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben Bereczki Zoltánnal látható, amellyel elárulta, hogy az színész-énekes lesz a vasárnapi duettpartnere.

Mostantól nem titok, hogy aki a döntő legizgalmasabb pillanatában is támogatni fog duettpartnerként meseszerű hangjával, az Bereczki Zoltán!!! Nézd, milyen cuki dolgot tett, hogy még jobban izgulhassak!

– írta Dér Heni.

Az a bizonyos cuki dolog pedig nem más volt, mint Bereczki Zoltán a műsorban 12 évvel ezelőtt elnyert trófeája, amelyet most Heninek adott azzal a kikötéssel, hogy akkor adja neki vissza, ha megnyerte a Sztárban Sztár All Starst. Ezt hallva pedig mondanunk sem kell, hogy az édesanya másodpercek alatt a sírás szélére került.

Bereczki Zoltán lesz Dér Heni duettpartnere Sztárban Sztár All Stars fináléjában