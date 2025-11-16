Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Hiába a zsűri pluszpontjai: ő lett a Sztárban Sztár All Stars kiesője

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 22:49 / FRISSÍTÉS: 2025. november 16. 22:50
A 11. adásban is véget ért valakinek a játék. Mutatjuk, ki esett ki a Sztárban Sztár adásából.

Egyre kiélezettebb a verseny a Sztárban Sztár All Stars színpadán: a 11. adásban, november 16-án már csak hat énekes szállt versenybe, ugyanakkor rögtön két produkcióval, hiszen szólóban és párban is meg kellett mutatniuk a tehetségüket. Érthetően mindenki komolyabban készült, mint korábban, hiszen egyre közelebb van a finálé.

A Sztárban Sztár zsűrije és a közönség is pontozott
A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának zsűrije: ezúttal ismét változtak a pontozás szabályai

Kétségtelen, hogy voltak nagy, elérzékenyült pillanatok: Freddie meghatódva mesélte, milyen emlékeket idézett fel benne, amikor megtudta, hogy Balázs Fecó bőrébe kell bújnia, Vavra Bence Mariah Carey-je pedig a zsűriből hozott ki érzelmesebb kommentárokat – ahogy Nótár Mary is. Persze volt pár olyan perc is, amikor szinte vissza se lehetett fogni a nevetést: Horváth Tomi Panjabi MC-e, vagy épp Dér Henivel közös duettje után szinte magához sem tért a zsűri, egyszerűen képtelenek voltak visszafogni a nevezést.

Ő lett a Sztárban Sztár kiesője

Ráadásul a szabályok is változtak: miután pár hete bevezették, hogy a zsűrinek csak 3-3 10 pontos értékelést adhat (legalábbis a szóló produkciók alatt), most jött az újabb csavar: a verseny végén pluszpontokat oszthattak ki, hogy egy-egy versenyző eredményét felhúzzák, ha azt érzik szükségesnek. Természetesen a végső döntés így is a közönség kezében volt, kiváltképp, ami a kiesőt illeti.

Persze volt, ami nem változott az előző hetekhez képest: ezúttal is lett egy legjobb, illetve akadt egyvalaki, akinek sajnos a 11. adással véget ért a Sztárban Sztár versenye. 

A 11. adás napi győztese: Vavra Bence. 

Bence egyébként harmadszor lett adásgyőztes. 

A második körös szavazás után Horváth Tamás és Veréb Tamás került veszélyzónába. Az ő sorsukról a közönség egy villámszavazással döntött. 

A Sztárban Sztár All Stars kiesője a 11. adásban: Horváth Tamás.

Horváth Tomi a kiesése után elárulta: egy cseppet sem bánja, hogy véget ért számára a verseny. Azt is kijelentette: otthonról fog a jövő héttől drukkolni a többi énekesnek.

 

