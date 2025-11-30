A Sztárban Sztár-döntő kapujában: Vavra Bence a tartalék energiáit éli fel

Ahogy közeledik a Sztárban Sztár finálé, a színpad mögötti feszültség egyre kézzelfoghatóbb. A versenyzők már rég túl vannak a komfortzónájuk határán, és minden mozdulatukban ott vibrál a tét: csak egyvalaki állhat majd a dobogó tetején.
A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada tizenhárom hete dübörög, és a kezdeti 24 indulóból mára mindössze négyen maradtak, akik vasárnap az elődöntőben bizonyíthatnak. A megmérettetés nemcsak a nézőket tartja izgalomban, hanem a versenyzőket is próbára teszi – köztük Vavra Bencét, aki az utóbbi hetekben adásgyőzelmeivel nagy lendületet kapott. A műsor kulcsszereplői, a Sztárban Sztár zsűri tagjai is kiemelten figyelik teljesítményét.
A Bors újságírója a próbák között érte utol az énekest, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt az őt érő nyomásról.
Fárdok. És fáradok. Egyre több a feladat, és mintha egyre kevesebb időnk lenne… pihenésre tehát nincs nagyon idő. De nem panaszkodom, egyszerűen ezek tények és nagyon hálás vagyok, hogy ezt átélhetem
– mondta. Bár a terhelés óriási, két egymást követő adásgyőzelme új erőt adott neki: „Nagyon élvezem, hogy itt vagyok… ez sok energiát adott. De ennek a bizalomnak muszáj megfelelni” – fogalmazott.
Bence szerint minden versenyző a maximumot hozza, és a finisben már a legkisebb részlet is számít. „Méltósággal csináljuk a végét is, mindenki belead apait, anyait” – tette hozzá. A próbák miatt alig van otthon, és a koreográfiákat is inkább a stúdióban gyakorolja. Ez különösen megterhelő a magánéletére is: Vavra Bence párja tartja otthon a frontot. „A páromnak a legnehezebb, minden kézben tartani, a háztartást, a közös gyermekünket… az biztos, hogy a verseny után együtt fogunk pihenni” – mondta Bence, akinek figyelmét most még száz százalékban a verseny köti le, s várja, hogy újra több időt töltsön a családjával.
A fellépések és a verseny összehangolása sem egyszerű, és bár más versenyzők – például Nótár Mary – több hétvégi bulit vállaltak, Bence ezt nem tudta volna ilyen tempóban teljesíteni. Ahogy meséli, rengeteg szeretet és támogatás érkezik hozzá, ami óriási erőt ad neki. A legmeglepőbb mégis egy váratlan telefonhívás volt a közelmúltban.
Az egyik legdöbbenetesebb meglepetés az volt, amikor a közelmúltban Kovács Kati felhívott. Őszintén nem gondoltam volna, hogy a szakmának a nagy nevei is figyelik a műsort. Nem találtam a szavakat, amikor a Kossuth-, Primissima- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő szólt bele a telefonba és elmondta, hogy mennyire jól szerepelek a műsorban. Gyerekkoromtól felnézek rá, elképesztő szeretettel tölti el a szívemet
– mesélte meghatódva.
Most vasárnap az elődöntőben ismét színpadra lép, és kiderül, hogy Vavra Bence Sztárban Sztár 2025-ös története tovább íródik-e. A döntőig már csak egy lépés van – és a nézők izgatottabban várják a folytatást, mint valaha.
