Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Sztárban Sztár-döntő kapujában: Vavra Bence a tartalék energiáit éli fel

vavra bence
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 13:02
Sztárban Sztár All Starscélegyeneskimerültség
Tizenhárom hete tart a nagy átalakuló show, és már csak négy versenyző maradt talpon. A Sztárban Sztár történetének egyik legintenzívebb évadában Vavra Bence mesélt arról, mit jelent számára a végső hajrá.
K. G.
A szerző cikkei

Ahogy közeledik a Sztárban Sztár finálé, a színpad mögötti feszültség egyre kézzelfoghatóbb. A versenyzők már rég túl vannak a komfortzónájuk határán, és minden mozdulatukban ott vibrál a tét: csak egyvalaki állhat majd a dobogó tetején.

A Sztárban Sztár legutóbbi adásában Vavra Bence Meat Loaf álarcát húzta magára.
A Sztárban Sztár verseny végéhez érve Vavra Bence bevallotta, már a tartalék energiáit éli fel (Fotó: Mediaworks Archív)

A Sztárban Sztár versenyzőire megnövekedett teher került

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada tizenhárom hete dübörög, és a kezdeti 24 indulóból mára mindössze négyen maradtak, akik vasárnap az elődöntőben bizonyíthatnak. A megmérettetés nemcsak a nézőket tartja izgalomban, hanem a versenyzőket is próbára teszi – köztük Vavra Bencét, aki az utóbbi hetekben adásgyőzelmeivel nagy lendületet kapott. A műsor kulcsszereplői, a Sztárban Sztár zsűri tagjai is kiemelten figyelik teljesítményét.

A Bors újságírója a próbák között érte utol az énekest, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt az őt érő nyomásról. 

Fárdok. És fáradok. Egyre több a feladat, és mintha egyre kevesebb időnk lenne… pihenésre tehát nincs nagyon idő. De nem panaszkodom, egyszerűen ezek tények és nagyon hálás vagyok, hogy ezt átélhetem

 – mondta. Bár a terhelés óriási, két egymást követő adásgyőzelme új erőt adott neki: „Nagyon élvezem, hogy itt vagyok… ez sok energiát adott. De ennek a bizalomnak muszáj megfelelni” – fogalmazott.

Bence szerint minden versenyző a maximumot hozza, és a finisben már a legkisebb részlet is számít. „Méltósággal csináljuk a végét is, mindenki belead apait, anyait” – tette hozzá. A próbák miatt alig van otthon, és a koreográfiákat is inkább a stúdióban gyakorolja. Ez különösen megterhelő a magánéletére is: Vavra Bence párja tartja otthon a frontot. „A páromnak a legnehezebb, minden kézben tartani, a háztartást, a közös gyermekünket… az biztos, hogy a verseny után együtt fogunk pihenni” – mondta Bence, akinek figyelmét most még száz százalékban a verseny köti le, s várja, hogy újra több időt töltsön a családjával.

A karácsonyi időszak családdal töltött meghitt pihenést is hozd majd az énekes számára (Fotó: Mediaworks Archív)

Nem várt telefonhívás inspirálta Bencét

A fellépések és a verseny összehangolása sem egyszerű, és bár más versenyzők – például Nótár Mary – több hétvégi bulit vállaltak, Bence ezt nem tudta volna ilyen tempóban teljesíteni. Ahogy meséli, rengeteg szeretet és támogatás érkezik hozzá, ami óriási erőt ad neki. A legmeglepőbb mégis egy váratlan telefonhívás volt a közelmúltban. 

Az egyik legdöbbenetesebb meglepetés az volt, amikor a közelmúltban Kovács Kati felhívott. Őszintén nem gondoltam volna, hogy a szakmának a nagy nevei is figyelik a műsort. Nem találtam a szavakat, amikor a Kossuth-, Primissima- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő szólt bele a telefonba és elmondta, hogy mennyire jól szerepelek a műsorban. Gyerekkoromtól felnézek rá, elképesztő szeretettel tölti el a szívemet 

– mesélte meghatódva.

Most vasárnap az elődöntőben ismét színpadra lép, és kiderül, hogy Vavra Bence Sztárban Sztár 2025-ös története tovább íródik-e. A döntőig már csak egy lépés van – és a nézők izgatottabban várják a folytatást, mint valaha.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu