Sztárban Sztár All Stars: neki ért véget a verseny a győzelem kapujában

Aki idáig eljutott, kétségtelenül győztesnek érezheti magát, akárhol is végez. A Sztárban Sztár All Stars fináléjában tényleg a legjobbak legjobbjai versenyeztek.

Sztárban Sztár All Stars: a fináléban mindhárom döntős egy-egy duettel és egy-egy szóló dallal készült

Dér Heni, Vavra Bence és Freddie: ők hárman maradtak abból a 24 illusztris névből, akik szeptember elején megkezdték a Sztárban Sztár 2025-ös évadát. A játék tétje egyre nagyobb lett, ahogy hétről hétre újabb és újabb énekestől búcsúztunk el. Itt már a kezdetek kezdetén is a legjobbak voltak, az előző évadok bajnokai, a végére azonban tényleg három olyan átalakulóművész maradt, akinek tehetségéhez nem férhet kétség. Míg Vavra Bence egyértelműen a legtöbb napi győzelmet vihette haza a 14 adásos verseny során, talán Dér Heni volt az, akit a zsűri a legtöbbször jutalmazott maximális pontszámmal, Freddie pedig teljes mértékig levetkőzte gátlásait, és a szemünk előtt újult meg, miután a színpadon szakadtak ki belőle a régóta cipelt terhek.

Ahogy a műsor során már többször, ezúttal is változtak a szabályok: volt már, hogy mindössze 3-3 alkalommal adhatott maximális pontot a négy zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Stohl András és Hajós András, de olyan is előfordult, hogy a pontozások lezárultával még kioszthattak egy-egy pluszpontot. Most már ilyenre nem volt lehetőségük: a döntőben az énekesek már csak és kizárólag a közönség kezében voltak – a közönség pedig döntött is. Nem csak a mai két (szóló és duettben előadott) produkció alapján, de az egész évadot figyelembe véve: a tévénézők ugyanis már az elődöntő vége óta voksolhattak kedvencükre.

Ő lett a Sztárban Sztár All Stars bronzérmese