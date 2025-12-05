Szerinted ki nyeri a Sztárban Sztár All Starst? Szavazz kedvencedre!

A hétvégén véget ér a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada, és kiderül, hogy a legek legjei közül ki az, aki méltán birtokolhatja az ország legsokoldalúbb tehetsége címe. Persze nem kérdés, hogy a Sztárban Sztár szereplői közül olyanok jutottak a döntőbe, akik mind megérdemelnék a győzelmet, de végül csak egy maradhat. Most te is szavazhatsz, hogy Dér Heni, Vavra Bence vagy Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie kerüljön ki győztesként.

Vavra Bence az egész ország szívébe belopta magát a Sztárban Sztár 11. évada alatt, a nézők odavannak érte, bármit is csinál (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Ugyan a Sztárban Sztár All Stars döntőjéig még néhány nap hátra van, amit a versenyben maradt énekesek valószínűleg nem is bánnak, hiszen mindannyian a legjobb oldalukat szeretnék mutatni a mindent eldöntő pillanatban. Veréb Tomi kiesésével a mezőny immár csak három fős, de cseppet sem aggódunk, hiszen nem kisebb nevek fognak megküzdeni egymással, mint Vavra Bence, Dér Heni és Freddie. Az énekesek ismét több produkcióban mérik majd össze a tudásukat, és itt már csak a nézők véleménye számít majd, ugyanis a Sztárban Sztár zsűrije, azaz Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Liptai Claudia és Stohl András nem adhatnak pontokat. A döntés tehát a rajongók kezében van, akik a szavazásunkra kattintva már most, a műsor előtt is elmondhatják a véleményüket.

Vavra Bencét imádják a Sztárban Sztár nézői

Bár mindhárom sztárnak hatalmas tábora van, de eddig úgy tűnt, talán Vavra Bence támogatói a leghangosabbak. Ugyanis az elmúlt hetekben többször is előfordult, hogy bár a zsűri pontjai alapján Dér Heninek kellett volna a hét abszolút győztesének lennie, végül a szavazatok miatt Bence juthatott egyenes ágon tovább. Persze kétségtelen, hogy a fiatal énekes hétről hétre lenyűgöző produkciókat hoz, de az egyetlen versenyben maradt énekesnő is méltóképpen képviseli az ellentétes nemet. Sőt, Heni estéről estére olyan színvonalú alakításokkal örvendezteti meg a közönséget, hogy Stohl András már többször is kijelentette, egyenesen szerelmes az énekesnőbe.

Dér Heni férje talán már alig várja, hogy visszakapja az énekesnőt a Sztárban Sztár után, de a nézők valószínűleg nem bánnák, ha még néhányszor láthatnák a műsorban (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Freddie saját magát is meghaladta

Bár az énekes kezdetben kissé talán túlizgulta az előadásait, az elmúlt hetekben, mintha teljesen új emberként lépne színpadra. Ennek oka lehet az is, hogy elmondása szerint korábban rengeteget küzdött az önszeretettel és elfogadással, amiben ez a show most nagyon sokat segített neki. Így a Sztárban Sztár Freddie számára egy valódi önismereti utazássá is vált, és ahogy a vallomása óta megszabadult korlátaitól végre egy olyan oldalát mutathatja meg, amit eddig csak nagyon kevesen láthattak, így mindenképpen esélyes a végső győzelemre.