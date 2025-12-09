Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rába Timi: „Tényleg elhiszik, hogy Magyar Péter a megfejtés?”

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 08:00
Rába TimiMagyar PéternyugdíjOrbán Viktor
Vannak dolgok melyek első hallásra valahogy egyértelműnek tűnnek és második nekifutásra sem látszanak másnak, mint amik. Ezért meglepő, hogy akadnak, akik szerint például a magyar nyugdíjasok kormány felől érkező folyamatos támogatása hiábavaló, már-már felesleges. Rába Timi bűne annyi volt, hogy kifejezte őszinte háláját a magyar kormány nyugdíjpolitikája miatt. Rá is ugrottak a netes trollok.
Rába Timit őszintén meglepte az a baloldalról rázúduló gyűlölethullám, amit egy ártatlannak vélt posztjával rántott magára. Hogy mit követett el? Nos, a modell-műsorvezető egy érzelmes, őszinte posztban megköszönte a magyar kormány nyugdíjasoknak szentelt kiemelt figyelmét.

Rába Timi hálás a magyar kormány, nyugdíjpolitikájáért
Rába Timi hálás a magyar kormány, nyugdíjpolitikájáért, ami az édesanyját is érinti (Fotó: YouTube)

Rába Timi: „Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak”

„Mindig eszembe jut, mennyi mindent adott nekünk, tett értünk az én csodálatos Anyukám. Neki mindig mi voltunk, vagyunk a legfontosabbak. Most pedig olyan jó látni, hogy végre neki is könnyebb lett…” 

Mert minden szülő megérdemli a nyugalmat és a biztonságot.

„Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak” – írta pénteki posztjában Rába Timi, aki ezután csak kapkodta a fejét, hiszen nem várt gyűlöletcunami zúdult rá arról a baloldalról, amelynek vezetője minden idők legdurvább megszorító csomagjával a puttonyában igyekszik a hatalomra kerülni, hogy teljesíthesse Brüsszel egyértelmű parancsait. A Tisza Párt adótervei közt szerepel többek között a nyugdíjasok sanyargatása. Magyar Péter ás a bandája súlyos adóterheket rónának ki az özvegyi nyugdíjra, és azt sem titkolják, hogy nem értenek egyet sem a 13., sem pedig a 14. havi nyugdíj létjogosultságával.

Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek!”

Rába Timi végül egy újabb posztban állt ki saját véleménye és a nyugdíjasok mellett, és kitért a már említett, Tisza adótervre is. „Kitettem az oldalamra egy posztot, amiben elmondtam, mennyire örülök annak, hogy kicsit könnyebb a nyugdíjasoknak. Az a gyűlölet, amit kaptam, felfoghatatlan . Hogy lehet ennyi rosszindulat, düh az emberekben? Tényleg elhiszik, hogy Magyar Péter a megfejtés, miután olvashatták a programját?” 

Ami nem szól másról, csak megszorításokról, adóemelésekről. 

„De, ami tényleg megrémít, ez a gyűlölködés! Soha nem bántottam senkit, nem is ismernek! Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek! A gyűlölködés nem eltántorít, hanem megerősít! Ha ennyi indulatot vált ki, hogy kiállok Orbán Viktor mellett és a béke útját választom, akkor még inkább érzem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell” – fogalmazott a modell-műsorvezető.

 

