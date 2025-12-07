Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Deutsch Tamás nem érti a háborúpárti baloldali álláspontot

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 17:40
kecskemétDeutsch Tamás
"Bosszúsággal hallgatom azokat, akik ezt az értelmetlen öldöklést szeretnék folytatni Ukrajnában". Deutsch Tamás az Európai Parlament képviselője a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott.

A hatalmas tömegben az ismert közéleti szereplők is felbukkantak a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen, akik szívesen nyilatkoztak a békepártiság fontosságáról. Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP Európai Parlament képviselője szerint a háború egy felfoghatatlan tragédiaegyüttes, amely özvegyeket, árvákat és iszonyú szenvedést hoz. A Gyűlésen azok a jó szándékú magyarok gyűlnek össze, akik nyíltan szeretnének kiállni a béke mellett.

Deutsch Tamás a Háborúellenes Gyűlésen
Deutsch Tamás a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

Deutsch Tamás a Háborúellenes Gyűlésen: "Nem a háború folytatásáért kell előfeszítéseket tenni"

Bár elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök és Csiszár Jenő beszélgetése volt az esemény csúcspontja, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen más vezető politikusok is megszólaltak. Deutsch Tamás arról beszélt a Ripostnak, hogy a háború valódi ára azok az emberéletek, amelyek elvesztésével családok szakadnak szét. Bosszúsággal hallgatja azokat a vélekedéseket, amelyek azt magyarázzák, miért szükséges ezt a háborút folytatni.

Nem a háború folytatásáért kell erőfeszítéseket tenni, hanem minden rendelkezésre álló erővel azért kell dolgozni, hogy ez az esztelen öldöklés véget érjen, hogy mielőbb fegyverszünet és békemegállapodás legyen. Ezért fontos a magyar politika, Magyarország kormányának, a magyar miniszterelnöknek a kiállása. Ezért fontos, hogy ezek a Háborúellenes Gyűlések, ezek a békepárti gyűlések országszerte megmutatják, hogy a Magyar Kormány a magyar emberek elsöprő többségének az álláspontját képviseli, amikor békepárti álláspontot képvisel

– szögezte le Deutsch Tamás. Hozzátette azt is, hogy a biztonság megteremtéséhez és a béke fenntartásához erő kell, ennek része a katonai erő is. A fegyver a háborúban embert öl, béke állapotában a béke megőrzéséhez szükséges az erő.

Bátorította azokat, akik szerint felesleges a Háborúellenes Gyűlés, hogy jöjjenek el egy ilyen gyűlésre. Kiemelte, mennyire jó a közeg, hiszen rengeteg jóakaratú magyar lép ki a komort zónájából és támogatják azokat a közéleti szereplőket, akik sok energiát fektetnek abba, hogy kiálljanak a háború ellen. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu