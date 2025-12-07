Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorító csomagjáról

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 08:53
Magyar PéterTisza-adó
Ezt nem lehet elhallgatni!

Orbán Viktor a kiszivárgott Tisza megszorító csomagról tett közzé videót közösségi oldalán. Arról a csomagról, ami bizonyítja: ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek, olyan brüsszeli terveket hajtanak végre, amiben nem lesz köszönet. "Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorító csomagjáról" - írta a miniszterelnök a felvételhez, amelyben maga a Tisza Párt ismeri el: "úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy ezt kivezeted, hogy adókat emelsz..."

Ami egyértelműen kiderült a megszorító csomagból:

  • megemelnék az adókat
  • veszélybe kerülne az egészségügyi ellátás
  • veszélybe kerülnének a nyugdíjak
  • eltörölnék a rezsicsökkentést
  • megsarcolnák a vállalkozásokat

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu