Orbán Viktor: Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorító csomagjáról

Orbán Viktor a kiszivárgott Tisza megszorító csomagról tett közzé videót közösségi oldalán. Arról a csomagról, ami bizonyítja: ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek, olyan brüsszeli terveket hajtanak végre, amiben nem lesz köszönet. "Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorító csomagjáról" - írta a miniszterelnök a felvételhez, amelyben maga a Tisza Párt ismeri el: "úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy ezt kivezeted, hogy adókat emelsz..."

Ami egyértelműen kiderült a megszorító csomagból: