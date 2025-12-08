A McLaughlin & Associates nevű amerikai kutatócég friss felméréssel jelentkezett, amelyet az Index megbízásából készítettek. Az új közvélemény-kutatásnak 3 fontos megállapítás van:

A választók többsége valódinak tartja a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagját.

A Fidesz nagy fölénnyel nyerne, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat.

A válaszadók többsége szerint továbbra is Orbán Viktor a legesélyesebb a miniszterelnöki posztra.

A választók többsége hitelesnek tartja a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagját. A benne foglaltakat pedig elsöprő többségben utasítják el

Fotó: Purger Tamás / MTI

A mostani felmérést november 26. és 28. között végezték. Az adatfelvétel tehát friss, alig néhány napos.

Fölényesen vezet a Fidesz

Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna. A Tisza Párt pedig 38 százalékon állna. A Mi Hazánk 5 százalékot érne el, a teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna. Feltűnően alacsony a bizonytalanok aránya: az amerikai kutatás szerint mindössze 4 százalék.

Fotó: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató

Az Index megbízásából készült felmérésben arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók szerint ki lehet a legnagyobb eséllyel a miniszterelnök 2026 után, függetlenül attól, hogy kire szavaznának.

Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak jövőre; Magyar Pétert mindössze 42 százalék.

A választók többsége hitelesnek tartja a Tisza megszorító csomagját

A kutatásban rákérdeztek az Indexen kiszivárgott dokumentumra is. A kérdés úgy szólt: egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet:

A válaszadók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény.

Fotó: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató

Az emberek elsöprő többsége elutasítja a Tisza tervezett megszorításait

A felmérés egy másik kérdése arra volt kíváncsi, mennyire értenek egyet a válaszadók a korábban az Index birtokába került dokumentum egyes intézkedésterveivel. Ezek közül az egyik az áfa megemelése lenne: a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra. A javaslat rendkívül népszerűtlen. A válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.