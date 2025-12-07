Egyesek már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíj összegét

Jó hírt közölt Szlovákiában a Szociális Biztosító. A hivatal bejelentése szerint minden jogosult öregségi, rokkantsági, özvegyi, árva vagy szociális nyugdíjban részesülő személy decemberben automatikusan megkapja a plusz juttatást — külön igénylés nélkül.
A járandósság összege kategóriánként eltér: az öregségi és a rokkantsági nyugdíj teljes összege után járó 13. havi nyugdíj akár 667 euró is lehet, miközben a kisebb összegre jogosultaknál is minimum 300 eurót jelent a juttatás. A pénz rövidesen meg is érkezik: a kifizetéseket 2025. december 2. és 19. között bonyolítják le. Azoknak, akik bankszámlára kérik a nyugdíjat — vagy olyan határidőre esik az utalásuk, amelyet postázással oldanak meg — a plusz juttatás még karácsony előtt megérkezik.
A korai kifizetésben érintettek amiatt is örülhetnek, hogy a járandóság decemberi jóváírása nagyobb mozgásteret biztosít számukra az ünnepi készülődésben. Ráadásul a juttatást nem kell külön igényelni sem, hiszen az az arra jogosultak részére a bankszámlán automatikusan jóváíródik.
A decemberben érkező 13. havi nyugdíj ráadásul széles réteget érint: nemcsak az idősek, hanem például a rokkantak, vagy az özvegyek is jogosultak a kifizetésre.
További jó hír, hogy nem csak a Szlovákiában, de más, külföldön élő és magyar állampolgársággal rendelkező nyugdíjasok közül is sokan érintettek a korai kifizetésben.
Decemberben így ők is egyfajta „előkarácsonyi” finanszírozásra számíthatnak.
