Palik László az Exatlon Hungary visszatéréséről: „A műsor titkát ennek a különleges küzdelemnek a lelke adja”

Palik László hazánk egyik legismertebb sportriportere és műsorvezetője, így nem is csoda, hogy a szíve egyik csücske az Exatlon Hungary. Hiszen az eddig négy évadot megélt, de az utóbbi négy évben parkolópályára került sport-reality egyszerre adja meg számára a sport és a műsorvezetés élményét. A legendás tévés éppen ezért már most izgatottan várja, hogy Gelencsér Timivel és a teljes stábbal elkezdjék a munkát, aminek az eredményét egy ország várja.

Palik László újra visszatér az Exatlon Hungary műsorvezetői „székébe”. Ismét Gelencsér Timivel vezetik majd a TV2 sikerműsorát (Fotó: Bors)

Palik László az Exatlon Hungary-ről: „Másfél évet szó szerint együtt is éltünk a műsorral”

„Ez a formátum tagadhatatlanul szerelem és ezt a gondolatomat szerintem nem is kell túlragoznom, hiszen az eddigi négy évad kiemelkedő nézettséggel futott, vagyis nem csak én, szeretem nagyon az Exatlon Hungary-t. Összességében másfél évet szó szerint együtt is éltünk a műsorral. Gondoljunk csak bele, hogy mindenki élénken emlékszik arra, hogy hol és hogyan vészelte át a koronavírus-járvány időszakait.”

Nos, Gelencsér Timi, jómagam és még sokan mások mindkét hullámot Dominikán „vészeltük át”.

„Szó szerint ott ragadtunk és majd fél éveket töltöttünk azzal, hogy gyártottuk az adásokat” – emlékezett vissza Palik László, aki hálás a TV2 program és vezérigazgatójának is, amiért ők is hittek abban, hogy az Exatlon Hungary ötödik évadának is van helye a képernyőn.

A Sztárban Sztár All Stars közönsége is kitörő lelkesedéssel fogadta az Exatlon Hungary visszatérését (Fotó: Bors)

„Bepillanthatunk a boszorkánykonyhába...”

„Az, hogy négy év után most újra ott tartunk, hogy bejelenthettük az Exatlon Hungary 2026-os évadát, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatójának, Fischer Gábornak köszönhető, hiszen éveken át küzdött azért, hogy a formátum újra képernyőre kerülhessen. Áprilistól pedig, amikor Vaszily Miklós lett a csatorna vezérigazgatója, már ketten tolták ezt a szekeret. Mindenesetre nagyon nagy boldogság ez most nekünk, hogy ismét együtt küzdhetünk a nézők kegyeiért a teljes stábbal és természetesen a bajnokokkal és a kihívókkal vállt vállnak vetve” – fogalmazott az Exatlon Hungary műsorvezetője, mielőtt elárulta, miért is rajong ennyire a formátumért. „A műsor titkát ennek a különleges küzdelemnek a lelke adja.”

Nap nap után látni, ahogyan a versenyzők az emberi teljesítőképesség határán és azon is túl teljesítenek, egészen felemelő és végtelenül motiváló.

„Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy rajongok a sportért és mindig is azt vallottam, hogy egy jó sporteseménynek igenis helye van a vezető csatornák főműsoridejében is. Az Exatlon Hungary-ban pedig nem csupán jó sport van, de látjuk a sport lelkületét is. Bepillanthatunk a boszorkánykonyhába és hát lássuk be, erre mindannyian kíváncsiak is vagyunk” – zárta gondolatait Palik László.