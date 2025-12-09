Palik László az Exatlon Hungary visszatéréséről: „A műsor titkát ennek a különleges küzdelemnek a lelke adja”

Palik László hazánk egyik legismertebb sportriportere és műsorvezetője, így nem is csoda, hogy a szíve egyik csücske az Exatlon Hungary. Hiszen az eddig négy évadot megélt, de az utóbbi négy évben parkolópályára került sport-reality egyszerre adja meg számára a sport és a műsorvezetés élményét. A legendás tévés éppen ezért már most izgatottan várja, hogy Gelencsér Timivel és a teljes stábbal elkezdjék a munkát, aminek az eredményét egy ország várja.
„Ez a formátum tagadhatatlanul szerelem és ezt a gondolatomat szerintem nem is kell túlragoznom, hiszen az eddigi négy évad kiemelkedő nézettséggel futott, vagyis nem csak én, szeretem nagyon az Exatlon Hungary-t. Összességében másfél évet szó szerint együtt is éltünk a műsorral. Gondoljunk csak bele, hogy mindenki élénken emlékszik arra, hogy hol és hogyan vészelte át a koronavírus-járvány időszakait.”
Nos, Gelencsér Timi, jómagam és még sokan mások mindkét hullámot Dominikán „vészeltük át”.
„Szó szerint ott ragadtunk és majd fél éveket töltöttünk azzal, hogy gyártottuk az adásokat” – emlékezett vissza Palik László, aki hálás a TV2 program és vezérigazgatójának is, amiért ők is hittek abban, hogy az Exatlon Hungary ötödik évadának is van helye a képernyőn.
„Az, hogy négy év után most újra ott tartunk, hogy bejelenthettük az Exatlon Hungary 2026-os évadát, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatójának, Fischer Gábornak köszönhető, hiszen éveken át küzdött azért, hogy a formátum újra képernyőre kerülhessen. Áprilistól pedig, amikor Vaszily Miklós lett a csatorna vezérigazgatója, már ketten tolták ezt a szekeret. Mindenesetre nagyon nagy boldogság ez most nekünk, hogy ismét együtt küzdhetünk a nézők kegyeiért a teljes stábbal és természetesen a bajnokokkal és a kihívókkal vállt vállnak vetve” – fogalmazott az Exatlon Hungary műsorvezetője, mielőtt elárulta, miért is rajong ennyire a formátumért. „A műsor titkát ennek a különleges küzdelemnek a lelke adja.”
Nap nap után látni, ahogyan a versenyzők az emberi teljesítőképesség határán és azon is túl teljesítenek, egészen felemelő és végtelenül motiváló.
„Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy rajongok a sportért és mindig is azt vallottam, hogy egy jó sporteseménynek igenis helye van a vezető csatornák főműsoridejében is. Az Exatlon Hungary-ban pedig nem csupán jó sport van, de látjuk a sport lelkületét is. Bepillanthatunk a boszorkánykonyhába és hát lássuk be, erre mindannyian kíváncsiak is vagyunk” – zárta gondolatait Palik László.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.