Palik László: "2025-ben is szexi a tudás!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 14:00
A műsorvezető úgy érzi, nem is kívánhatna többet az élettől: van egy csodálatos párja, és három sikeres, okos gyermeke. Palik László most elárulja, hogyan viseli azt, hogy közülük ketten külföldön élnek.
Mindhárom gyermekére rendkívül büszke Laci, akiknek sikerei ma is erőt adnak neki. Palik László gyermekei közül a két nagyobb már külföldön éli a mindennapjait, a műsorvezető pedig határtalan apai szeretettel követi az életútjukat.

Palik László nagyon büszke a gyermekeire - Fotó: archív / hot! magazin

Palik László Vince fiával itthon, míg két nagyobb gyermeke a világban építi jövőjét

„Van három gyermekem, akikkel három különböző országban élünk. Juli lányom Norvégiában dolgozik vezető kutatóként egy biztonságpolitikai intézetben, Vilmos fiam Dublinban jár egyetemre, a Trinity College másodéves elméleti fizika szakos hallgatója, a legkisebb, Vince pedig lassan tizenhét éves lesz, itthon jár középiskolába, és vízilabdázik is. A gyerekeim mindent felölelnek, ami egy apának örömöt jelenthet. És ott van a párom, Petra is, akivel immár több éve élünk együtt: neki is van egy tizenhárom éves kisfia, aki nagyon ügyesen és komolyan teniszezik az iskolai elfoglaltságok mellett. Hatalmas öröm nézni az ő fejlődését is” – kezdte a hot! magazinnak az édesapa.

Éljük ezt a pozitív, „szétszórva vagyunk, de együtt” mozaikcsalád-élményt, ami elképesztően izgalmas. Összefoglalva azt mondhatom: imádom az életemet, mert mindennap van valami, amit várhatok.

A műsorvezető boldog kapcsolatban él a párjával, Petrával - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Palik László családja a modern technika segítségével közel marad egymáshoz

Minden szülő számára egyszerre jelent örömöt és kihívást, ha a gyermeke külföldön él: büszkeség keveredik a hiánnyal és az aggodalommal. A műsorvezető azonban ennek is igyekszik mindig a pozitív oldalát nézni.

„Múlhatatlanul hálás vagyok a technika vívmányainak, mert minden szerettemmel beállítottuk a helymeghatározót a telefonon. Ők látják, hol járok, én pedig látom, hogy ők merre vannak. Emellett napi kapcsolatban vagyunk, állandóan érdeklődünk a másik iránt. Intenzíven követem a hétköznapi előrehaladásukat” – árulta el. 

Persze vannak napok, amikor annyira hiányoznak, hogy azt érzem, azonnal meg akarom ölelgetni őket. A mai világban azonban néhány tízezer forintért lehet repülőjegyet venni. Nemrégiben például két napra kimentem Vilmoshoz, egészen egyszerű okból: meg akartam ölelni a fiamat.

A Legyen Ön is milliomos! 2025-ben is sikeres - Fotó: TV2 / hot! magazin

Palik László a Legyen Ön is milliomos! legújabb évadáról

Nemrég elstartolt a TV2-n a Legyen Ön is milliomos! legújabb évada. Palik László műsora igazi szívügye a műsorvezetőnek, és különösen boldoggá teszi, hogy egy ennyire műveltségközpontú formátum a mai napig képes leültetni az embereket a képernyő elé.

„Közgazdász vagyok az eredeti mesterségem szerint, úgyhogy nem a szememnek, hanem a számoknak hiszek – és azok azt mutatják, hogy hála Istennek, nagyon sokan nézik a műsort. Ez külön öröm, mert a Legyen Ön is milliomos! ma is bizonyítja: 2025-ben is szexi a tudás” – mondta. 

„Aki ide beül, óriási kockázatot vállal: ha jól szerepel, okosnak tartják, ha téveszt, annak súlya van. Nekem az a dolgom, hogy a lehető legotthonosabb közeget teremtsem meg, hogy a lámpák és kamerák ellenére is szabadon gondolkodhassanak. Minden játékost tisztelek ezért a bátorságért, és furcsa módon még bennem is végig ott van a feszültség: mi lesz, ha engem hívnak segítségül? Ez egy állandó szellemi készenlét, ezer és egy gondolat szálldos minden kérdésnél a fejemben, de pont ettől izgalmas ez a formátum.”

A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz! - Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

