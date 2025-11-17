Palik László: "2025-ben is szexi a tudás!"

Mindhárom gyermekére rendkívül büszke Laci, akiknek sikerei ma is erőt adnak neki. Palik László gyermekei közül a két nagyobb már külföldön éli a mindennapjait, a műsorvezető pedig határtalan apai szeretettel követi az életútjukat.

Palik László nagyon büszke a gyermekeire - Fotó: archív / hot! magazin

Palik László Vince fiával itthon, míg két nagyobb gyermeke a világban építi jövőjét

„Van három gyermekem, akikkel három különböző országban élünk. Juli lányom Norvégiában dolgozik vezető kutatóként egy biztonságpolitikai intézetben, Vilmos fiam Dublinban jár egyetemre, a Trinity College másodéves elméleti fizika szakos hallgatója, a legkisebb, Vince pedig lassan tizenhét éves lesz, itthon jár középiskolába, és vízilabdázik is. A gyerekeim mindent felölelnek, ami egy apának örömöt jelenthet. És ott van a párom, Petra is, akivel immár több éve élünk együtt: neki is van egy tizenhárom éves kisfia, aki nagyon ügyesen és komolyan teniszezik az iskolai elfoglaltságok mellett. Hatalmas öröm nézni az ő fejlődését is” – kezdte a hot! magazinnak az édesapa.

Éljük ezt a pozitív, „szétszórva vagyunk, de együtt” mozaikcsalád-élményt, ami elképesztően izgalmas. Összefoglalva azt mondhatom: imádom az életemet, mert mindennap van valami, amit várhatok.

A műsorvezető boldog kapcsolatban él a párjával, Petrával - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Palik László családja a modern technika segítségével közel marad egymáshoz

Minden szülő számára egyszerre jelent örömöt és kihívást, ha a gyermeke külföldön él: büszkeség keveredik a hiánnyal és az aggodalommal. A műsorvezető azonban ennek is igyekszik mindig a pozitív oldalát nézni.

„Múlhatatlanul hálás vagyok a technika vívmányainak, mert minden szerettemmel beállítottuk a helymeghatározót a telefonon. Ők látják, hol járok, én pedig látom, hogy ők merre vannak. Emellett napi kapcsolatban vagyunk, állandóan érdeklődünk a másik iránt. Intenzíven követem a hétköznapi előrehaladásukat” – árulta el.