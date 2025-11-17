Palik László: "2025-ben is szexi a tudás!"

Mindhárom gyermekére rendkívül büszke Laci, akiknek sikerei ma is erőt adnak neki. Palik László gyermekei közül a két nagyobb már külföldön éli a mindennapjait, a műsorvezető pedig határtalan apai szeretettel követi az életútjukat.
„Van három gyermekem, akikkel három különböző országban élünk. Juli lányom Norvégiában dolgozik vezető kutatóként egy biztonságpolitikai intézetben, Vilmos fiam Dublinban jár egyetemre, a Trinity College másodéves elméleti fizika szakos hallgatója, a legkisebb, Vince pedig lassan tizenhét éves lesz, itthon jár középiskolába, és vízilabdázik is. A gyerekeim mindent felölelnek, ami egy apának örömöt jelenthet. És ott van a párom, Petra is, akivel immár több éve élünk együtt: neki is van egy tizenhárom éves kisfia, aki nagyon ügyesen és komolyan teniszezik az iskolai elfoglaltságok mellett. Hatalmas öröm nézni az ő fejlődését is” – kezdte a hot! magazinnak az édesapa.
Éljük ezt a pozitív, „szétszórva vagyunk, de együtt” mozaikcsalád-élményt, ami elképesztően izgalmas. Összefoglalva azt mondhatom: imádom az életemet, mert mindennap van valami, amit várhatok.
Minden szülő számára egyszerre jelent örömöt és kihívást, ha a gyermeke külföldön él: büszkeség keveredik a hiánnyal és az aggodalommal. A műsorvezető azonban ennek is igyekszik mindig a pozitív oldalát nézni.
„Múlhatatlanul hálás vagyok a technika vívmányainak, mert minden szerettemmel beállítottuk a helymeghatározót a telefonon. Ők látják, hol járok, én pedig látom, hogy ők merre vannak. Emellett napi kapcsolatban vagyunk, állandóan érdeklődünk a másik iránt. Intenzíven követem a hétköznapi előrehaladásukat” – árulta el.
Persze vannak napok, amikor annyira hiányoznak, hogy azt érzem, azonnal meg akarom ölelgetni őket. A mai világban azonban néhány tízezer forintért lehet repülőjegyet venni. Nemrégiben például két napra kimentem Vilmoshoz, egészen egyszerű okból: meg akartam ölelni a fiamat.
Nemrég elstartolt a TV2-n a Legyen Ön is milliomos! legújabb évada. Palik László műsora igazi szívügye a műsorvezetőnek, és különösen boldoggá teszi, hogy egy ennyire műveltségközpontú formátum a mai napig képes leültetni az embereket a képernyő elé.
„Közgazdász vagyok az eredeti mesterségem szerint, úgyhogy nem a szememnek, hanem a számoknak hiszek – és azok azt mutatják, hogy hála Istennek, nagyon sokan nézik a műsort. Ez külön öröm, mert a Legyen Ön is milliomos! ma is bizonyítja: 2025-ben is szexi a tudás” – mondta.
„Aki ide beül, óriási kockázatot vállal: ha jól szerepel, okosnak tartják, ha téveszt, annak súlya van. Nekem az a dolgom, hogy a lehető legotthonosabb közeget teremtsem meg, hogy a lámpák és kamerák ellenére is szabadon gondolkodhassanak. Minden játékost tisztelek ezért a bátorságért, és furcsa módon még bennem is végig ott van a feszültség: mi lesz, ha engem hívnak segítségül? Ez egy állandó szellemi készenlét, ezer és egy gondolat szálldos minden kérdésnél a fejemben, de pont ettől izgalmas ez a formátum.”
