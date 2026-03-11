Három gyerek után bikinire vetkőzött a sztáranyuka, mindenki odáig van érte - fotó

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Caroline Wozniacki
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 05:00
Három gyerek után is dögös. Caroline Wozniacki bikiniben mutatta meg magát.
Apró piros bikiniben ejtett ámulatba mindenkit Caroline Wozniacki teniszező. A 35 éves, korábbi világelső sportolónő – aki egy luxusjachton pihent a korábbi NBA-sztár férjével, David Lee-vel – három gyermek után is elképesztő formában van.

Caroline Wozniacki teniszezőnő
Caroline Wozniacki három gyermek után is elképesztő formában van
Fotó: James D. Morgan/Getty Images

Caroline Wozniacki bombaformában van

Wozniacki még 2019 júniusában házasodott össze az egykori kosárlabdázóval, akivel már három gyermekük született. A négyéves lányuk, Olivia, a hároméves fiuk, James, és Max, akinek a teniszezőnő tavaly adott életet. A korábbi világelső a 2024-es US Open óta nem játszott WTA tornán, és nemrég elismerte, hogy jelenleg nem sok esélyt lát a visszatérésére.

Három kisgyermekem van. Szeretnék utazni

– idézi a The Sun Wozniacki korábbi nyilatkozatát, akit a minap Saint-Barthélemy szigeténél kaptak lencsevégre egy luxusjachton. És bár egyelőre tehát nem gondolkodik a profi sportba való visszatérésen, így is bombaformában van:

 

 

 

