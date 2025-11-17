Palik László 47 évesen lett harmadszor apa: "Őrültség lett volna, ha nincs még egy gyerekem"

A múlt hétfői Legyen Ön is milliomos adásban Zakar János játékát sokan különlegesnek érezték, mintha egy emberi történet és a játék öröme fonódott volna össze. A Borsnak adott interjúban Palik László mesélt arról, mitől lesz igazán jó egy este, mi inspirálja őt 64 évesen, és hogyan építi be személyes megéléseit a műsor emberi pillanataiba.

Bors: Mitől tart egy estét igazán jó játéknak?

Palik László: Én azt gondolom, hogy ebben az iszonyatosan felgyorsult világban, ha le tudunk ülni, és játék közben tudunk egymáshoz szólni, beszélgetni, akkor az már önmagában egy csoda. A Legyen Ön is milliomos ehhez egy tökéletes keret.

Izgalmas látni, ahogy egy hétköznapi sors kibontakozik a játék során.

Ez a formátum azért lehet még mindig ilyen sikeres, mert egy látszólag egyszerű műsorban négy különböző műfaj él harmóniában: gameshow, reality, talkshow és edukációs tartalom. Ez a négy elem együtt, egy egységben működik és ettől olyan különleges az egész világon.

A műsorban sokszor egészen intim, személyes pillanatok is előkerülnek. Zakar János például a gyermekvállalásról is beszélt. Ön mennyire engedi, hogy ezek a témák személyesen is megérintsék?

Én a Legyen Ön is milliomos-ban vállalt szerepemet nem is klasszikus értelemben vett műsorvezetői feladatnak tartom, hanem egyszerűen egy beszélgetésnek. Hitem szerint a beszélgetőtárs odafigyel a másikra. Ezek nem megrendezett szituációk, hanem az élet adta félmondatok, emberi reakciók. Szerintem ez a műsor igazi titka.

Mostanában sok szó esik arról, hogy a nők negyven felett is vállalhatnak gyermeket, de a férfi perspektíváról kevesebbet hallunk. Ön hogyan élte meg ezt, hisz a műsorban is szóba került?

A saját példám nagyon egyszerű. Amikor összeházasodtunk Anikóval, ő 28 éves volt, én pedig 41. Nekem már volt egy gyermekem, de Anikó soha nem titkolta, hogy ha összeházasodunk, szeretne gyerekeket. Ez közös cél volt köztünk. Amikor a második fiam, Vince megszületett, én 47 éves voltam. Akkor úgy gondoltam, hogy ez még „belefér”. Ma, 64 évesen azt mondom: őrültség lett volna, ha nincs még egy gyerekem. A fiaim a lányommal együtt bearanyozzák a mindennapjaimat, és olyan élményeket hoztak az életembe, amiket semmi más nem tudott volna.