Nagy volt az ijedelem! Mentőt kellett riasztani Gelencsér Timi családjához

Nagy volt az aggodalom Gelencsér Tímea családjában. A 2016-os Miss World Hungary győztese csak a Borsnak mesélt a rémisztő pillanatról, amikor mentőt kellett hívni az édesanyjához.

Gelencsér Tímea fontos figyelmeztetésnek vette azt, ami az édesanyjával történt (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Gelencsér Tímea édesanyja váratlanul lett rosszul

Gelencsér Timi gyerekkora óta nagyon egészségtudatos életet él, sportol és a táplálkozásra is figyel. S nem csak ő: két lánytestvére és édesanyjuk is osztozik ezen a tudatosságon. Most azonban sokkoló esemény hívta fel a figyelmüket arra, hogy lehet, ők sem figyelnek oda mindenre…

„Mentőt kellett hívni anyukámhoz, elájult. Nem tudtuk, hogy miért” – kezdte Gelencsér Timi a Borsnak a Just Clear sportrendezvény sajtótájékoztatóján.

„Hála Istennek végül kiderült, hogy nincs nagy probléma, egyszerűen kiszáradt. Viszont ez egy intő jel volt az egész családnak, hogy fogyasszunk folyadékot! Ez sok mindenkire jellemző: annyira rohanunk egész nap és annyi mindennel foglalkozunk. És tudom, hogy amikor az ember szervezete jelez, hogy szomjas, az már késő. Folyamatosan pótolni kéne a folyadékot, hogy ne legyen szomjúságérzet. És ez nálunk sajnos nem jellemző a családban” – ismerte el az Exatlon korábbi versenyzője.

Az influenszer végül elmondta:

Innen is köszönettel tartozom Győrfi Pálnak! A mentő percek alatt megérkezett, nagyon kedvesek voltak. Édesanyám nagyon nem szeretett volna bemenni a kórházba, de sikerült meggyőzniük őt. Bevitték, kapott infúziót és haza is engedték. Azóta minden rendben van velünk, gyorsan le is kopogom

– mosolygott Timi, aki nagyon hálás az Országos Mentőszolgálat helytállásáért.

Gelencsér Tímea ikreket szeretne

Gelencsér Timi párja oldalán nagyon boldog, s bár még csak idén volt a lánykérés, nemrég elárulta, már a gyermekáldáson gondolkozik, sőt, egyenesen ikreket szeretne! Erre van is esélye, hiszen édesanyjának is van ikertestvére, ebben az esetben genetikailag nagyobb is az esély, hogy Timinek valóban ikrei születhessenek!