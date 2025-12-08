„A pillanat, amit nem láttam jönni…” – döbbenetes bejelentést tett a TV2, nem hiszed el, ki tér vissza a képernyőre

A Sztárban Sztár All Stars fináléjából végül Dér Heni került ki győztesen, azonban a sztárok összecsapása mellett más izgalmakat is tartogatott az adás. A TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor ugyanis élő adásban jelentette be az örömhírt, miszerint néhány év szünet után visszatér a képernyőkre az Exatlon Hungary.

Gelencsér Tímea visszatért a TV2-re Fotó: Mediaworks Archív

Visszatér a TV2-re az Exatlon Hungary és vele együtt Gelencsér Tímea

Majd jött is az újabb bomba bejelentés: az Exatlon Hungary két műsorvezető Palik László és Gelencsér Tímea lesz. Az utóbbi nevet hallva pedig igencsak meglepődhetek a nézők, hiszen a magyar szépségkirálynő néhány hónapja otthagyta a TV2-t, mos azonban váratlanul visszatért.

A hírről a szépség maga is beszámolt a közösségi oldalán.

A pillanat, amit nem láttam jönni, de szerintem Ti sem! Nem csak a TV2-höz tértem vissza, hanem az Exatlonhoz is, aminek hallatán a mai napig hevesebben ver a szívem, hiszen ott kezdődött minden….

– kezdte Gelencsér Tímea, majd így folytatta:

Az elmúlt évek sok változást hoztak, de úgy igazán most először érzem azt, hogy a helyemen vagyok. Szóval készüljetek, 2026-ban rengeteg meglepetéssel érkezünk… mert ilyen az Exatlon.

Gelencsér Tímea Instagram-oldalán szólalt meg az Exatlonról