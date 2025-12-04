Agydaganat követelte a 39 éves Exatlon-sztár életét: 3 gyermek maradt utána félárván

39 évesen hunyt el a profi sportolóból lett valóságshow-sztár, miután hónapokon keresztül küzdött az agydaganat ellen. A gyászhírt családja osztotta meg rajongóival.

Agydaganat követelte az Exatlon-sztár életét Fotó: Pexels

Hónapokon át küzdött az agydaganattal a valóságshow-sztár

Roxana Moise a Exatlon Románia című műsorban vált híressé, de még mielőtt feltűnt volna a tévében, profi kézilabdázó volt. Az Olchim Ramnicu Valcea csapatában játszott, de pályafutását egy 2012-es térdsérülés rövidre zárta. Ezt követően egy ideig a sportág játékvezetőjeként dolgozott, később pedig fitneszedzőként. Roxana végül részt vett az Exalton Románia versenyen, a Warriors csapatnak volt a tagja, amely ötödik helyen végzett a tévéműsorban. Miután teljesítette a versenyt, fitneszoktatóként és sporttanárként dolgozott egy középiskolában Bukarestben.

Bár családja nem árulta el halálának pontos okát, az egykori kézilabdázó az elmúlt hónapokban agydaganattal küzdött, és gyakran kendőt viselt a fején, hogy elrejtse rövid haját.

Egykori edzője, Nicoleta Lazar elárulta, hogy Roxana nagyon beteg volt, ennek ellenére mindig pozitívan állt a dolgokhoz. Hozzátette, hogy utoljára három hónapja beszélt vele, amikor egy vacsorán találkoztak volna egykori sportolótársaival.

Amikor este odaértünk, üzenetet küldött nekünk, hogy már nem tud jönni, nagyon rosszul érzi magát. Korábban már beszéltem vele, azt hiszem, legalább egy órán át

– mesélte Lazar.

Azt mondta nekem: "Asszonyom, jobban leszek. Majd meglátja." Viszont látszott rajta, hogy már kezdte elfelejteni, miről beszél. Nagyon optimista volt.

A gyászhírt követően barátai és egykori csapattársai is részvétüket fejezték ki. Tragikus halálával 3 gyermekét hagyta hátra – írta a Mirror.