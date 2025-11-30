Dobó Kata és Peller Anna szexi képei izgatnak mindenkit

Mindig érdekes látni, hogy a Bors olvasóit milyen hírekkel sikerült leginkább a képernyők elé szögeznünk egy adott héten. Néha rácsodálkozunk a legolvasottabb cikkeink Top5-ös listájára, néha pedig előre tudjuk, melyik cikkünk szalad majd körbe igazán a netes térben. Ezen a héten Dobó Kata és Peller Anna szexi naptár fotózása vitte el a prímet (Nahát!) De Marics Peti és Tóth Andi neve is meghozta a várt sikert, ahogy a Házasság első látásra és a Megasztár is a top témák közé kerültek. Persze, persze! Tudjuk, hogy a két, dögös színésznő neve vonzott ide kedves olvasó, de ne mindjárt a legforróbb témával nyissuk meg a Bors 48. heti toplistáját!

A Megasztár győztesének kiléte simán becsúszott a Top5-be

5.: Eldőlt, ő nyerte meg a Megasztár 8. évadát!

November 29-én elérkezett a Megasztár nyolcadik évadának döntője. Elsőként Marics Peti tépte le a szoknyát Herceg Erikáról, majd Ördög Nóra csillogtatta meg énekhangját. Váratlan visszatérésekből is volt néhány pillanat. Később Kedl Olívia csalt könnyeket mindenki szemébe, később Marics Petit érte baleset. Sőt még Curtis szemébe is könnyeket csalt egy produkció.

Aztán véget is ért az első forduló és egy versenyzőnek távoznia is kellett. Kedl Olívia távozásával Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila mehetett tovább. Legalábbis a második kör végéig, amikor is újabb versenyzőtől kellett búcsút vennünk. A Megasztár 8. évadának bronzérmese a pörgő nyelvű PYFU lett.

Végül így Lengyel Johanna és Ádám Attila szállhatott versenybe a mesés fődíjért, a sikerért és a csillogásért.

A Megasztár 8. győztese Lengyel Johanna lett.

4.: Könnyes szemmel mondta el döntését a Házasság első látásra Beccája: „Undorítóan elhagyatottnak éreztem magam veled”

A Házasság első látásra 3. évada Horváth Zsolt és Deák Rebeka számára cseppet sem volt olyan egyszerű menet, mint amilyennek tűnt. A fiatalok az esküvőn, és az azt követő nászúton még tökéletes párnak tűntek, ám hamar kiderült, hogy közöttük is vannak nézeteltérések. Ráadásul ezek odáig fajultak, hogy végül még a kísérlet alatt úgy döntöttek, szakítanak, amit egy hasonlóan váratlan egymásra találás követett. Most pedig elérkezett a Házasság első látásra utolsó része, és ezzel együtt a döntés pillanata.