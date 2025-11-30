Dobó Kata és Peller Anna szexi képei izgatnak mindenkit

Mindig érdekes látni, hogy a Bors olvasóit milyen hírekkel sikerült leginkább a képernyők elé szögeznünk egy adott héten. Néha rácsodálkozunk a legolvasottabb cikkeink Top5-ös listájára, néha pedig előre tudjuk, melyik cikkünk szalad majd körbe igazán a netes térben. Ezen a héten Dobó Kata és Peller Anna szexi naptár fotózása vitte el a prímet (Nahát!) De Marics Peti és Tóth Andi neve is meghozta a várt sikert, ahogy a Házasság első látásra és a Megasztár is a top témák közé kerültek. Persze, persze! Tudjuk, hogy a két, dögös színésznő neve vonzott ide kedves olvasó, de ne mindjárt a legforróbb témával nyissuk meg a Bors 48. heti toplistáját!
5.: Eldőlt, ő nyerte meg a Megasztár 8. évadát!
November 29-én elérkezett a Megasztár nyolcadik évadának döntője. Elsőként Marics Peti tépte le a szoknyát Herceg Erikáról, majd Ördög Nóra csillogtatta meg énekhangját. Váratlan visszatérésekből is volt néhány pillanat. Később Kedl Olívia csalt könnyeket mindenki szemébe, később Marics Petit érte baleset. Sőt még Curtis szemébe is könnyeket csalt egy produkció.
Aztán véget is ért az első forduló és egy versenyzőnek távoznia is kellett. Kedl Olívia távozásával Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila mehetett tovább. Legalábbis a második kör végéig, amikor is újabb versenyzőtől kellett búcsút vennünk. A Megasztár 8. évadának bronzérmese a pörgő nyelvű PYFU lett.
Végül így Lengyel Johanna és Ádám Attila szállhatott versenybe a mesés fődíjért, a sikerért és a csillogásért.
4.: Könnyes szemmel mondta el döntését a Házasság első látásra Beccája: „Undorítóan elhagyatottnak éreztem magam veled”
A Házasság első látásra 3. évada Horváth Zsolt és Deák Rebeka számára cseppet sem volt olyan egyszerű menet, mint amilyennek tűnt. A fiatalok az esküvőn, és az azt követő nászúton még tökéletes párnak tűntek, ám hamar kiderült, hogy közöttük is vannak nézeteltérések. Ráadásul ezek odáig fajultak, hogy végül még a kísérlet alatt úgy döntöttek, szakítanak, amit egy hasonlóan váratlan egymásra találás követett. Most pedig elérkezett a Házasság első látásra utolsó része, és ezzel együtt a döntés pillanata.
„A romantikus és egyben vicces pillanataink az első borús felhőkig tartottak, amikor el kellett döntenem azt, amit valójában csak ma kellett volna.
Amilyen boldoggá tudtál tenni a nulladik kilométertől, úgy sikerült lerombolnod a boldogságom fellegvárát is a pályafutásunk felénél.
Fájdalmat, feszengést éltem meg a távolságtartásodnak köszönhetően. Volt olyan pont, teljesen reményemet vesztettem veled, és undorítóan elhagyatottnak éreztem magam melletted” – olvasta Rebeka, de végül mégsem mindezek alapján döntött.
3.: Hoppá: Marics Peti meglepő vallomást tett Tóth Andiról
Marics Peti, a VALMAR duó híres énekese újra a figyelem középpontjába került, amikor is a Megasztár helyszínén szóba került korábbi szerelme, Tóth Andi. Az énekes nem félt őszintén kimondani, hogy szerinte Andinál nem sok jobb van, és ez a kijelentés azonnal heves reakciókat váltott ki a rajongók körében. A kérdés már csak az: valódi vallomás vagy tüzes beszólás volt ez az énekes részéről?
A beszélgetés során Marics Péter így fogalmazott:
Hát a Tóth Andinak a neve azért került szóba, mert hát nem sok jobb van nála. Úgyhogy itt pont ez van kifejezve. Úgy éreztem, Jennifer Lopez neve helyett tehát jobb, ha az ő nevét mondom.
2.: Ebben a percben kaptuk a szívfacsaró hírt: szívrohamot kapott és meghalt a fiatal énekesnő
A beszámolók szerint a kétgyermekes édesanya szívleállása olyan súlyos szövődményekkel lehetett összefüggésben, amelyek a beavatkozás során vagy azt követően léphettek fel.
Mayerly Díaz nemrégiben, november 22-én esett át az eljáráson egy bogotái klinikán. Mayerly, akinek zenei pályája a pop és a helyi népzene műfaját is felölelte, a Facatativá városában található kórházban hunyt el, miután komplikációk léptek fel az ellátása során.
A fiatal énekesnő a kolumbiai Quipile település La Sierra nevű részéről származott, és két gyermeket hagyott hátra, egy 11 és egy 13 éveset. A helyiek csak „Quipile hangjaként” emlegették őt; zenei pályafutása mindössze 14 éves korában kezdődött.
A No supiste perder című dala 60 ezer megtekintést ért el a YouTube-on, a legújabb zenei videója, a Con tus chiros a otra parte című dalhoz pedig csupán múlt héten jelent meg.
Menedzsere és közeli barátja, Néstor így nyilatkozott:
Az ő hangja és zene iránti szenvedélye mindannyiunkat képviselt. Alázatára és arra az örömre fogunk emlékezni, amit minden dalával elhozott.
A konkrét kozmetikai beavatkozást, amelyen átesett, eddig nem hozták nyilvánosságra. Halálhírét a helyi El Tiempo hírportál közölte, amely arról számolt be, hogy „azonnali és szigorú vizsgálatot” indítanak az ügyben – írja a Mirror.
1.: Szexi naptár készült Dobó Katával és Peller Annával: A színésznők a színpadon is ledobják a textilt – Galéria!
Ma egy jó hangulatú sajtóesemény keretein belül mutatták be a Játékszín legújabb darabját, a Naptárlányokat, ami december 13-án debütál majd a színházban. Az életigenlő vígjáték főszereplője hat középkorú nő, akik egyikük férjének halála után úgy döntenek, hogy egy szexi, akt fotókból álló naptárral szeretnének pénzt gyűjteni. A csapat összetartó, mégis oly különböző tagjait Dobó Kata, Falusi Mariann, Peller Anna, Bánsági Ildikó, Tóth Enikő és Szőlőskei Tímea alakítják majd, akik bizony a színpadon maguk is megszabadulnak a ruháiktól, na meg kicsit talán a gátlásaiktól is.
Kerekes József és Barabás Kiss Zoltán két férjet alakítanak majd a történetben, akik szerepe talán kicsi, de mégis nagyon jelentős, hiszen előbbi halála az, ami az események mozgatórugójává válik. Emellett a hölgyek segítségére lesz még Varga Ádám is, Lawrence szerepében, aki a fotókat készíti az ominózus naptárhoz. Akárcsak a karakternek, úgy bizonyára a színésznek is új kihívás lesz profi fotósnak tűnni a gyönyörű hölgyek között, így annyit már elöljáróban elárulhatunk, hogy ő is okoz majd néhány igazán komikus pillanatot az előadás során. Valószínűleg hasonlóan zavarban érezhette magát az igazi fotós is, aki hasonlóan dögös, de talán valamivel szemérmesebb fotókat készített a színésznőkről a valóságban, ugyanis a naptárat a rajongók meg is vásárolhatják majd. A Fény és árnyék című fekete-fehér naptárban ráadásul – a Játékszín igazgatójának elmondása szerint – a hölgyek mellett a színdarab férfi szereplői is megjelennek, igaz, azt nem tudni, mennyire lenge öltözékben.
