Könnyes szemmel mondta el döntését a Házasság első látásra Beccája: „Undorítóan elhagyatottnak éreztem magam veled”

A Házasság első látásra 3. évada Horváth Zsolt és Deák Rebeka számára cseppet sem volt olyan egyszerű menet, mint amilyennek tűnt. A fiatalok az esküvőn, és az azt követő nászúton még tökéletes párnak tűntek, ám hamar kiderült, hogy közöttük is vannak nézeteltérések. Ráadásul ezek odáig fajultak, hogy végül még a kísérlet alatt úgy döntöttek, szakítanak, amit egy hasonlóan váratlan egymásra találás követett. Most pedig elérkezett a Házasság első látásra utolsó része, és ezzel együtt a döntés pillanata.

A korábbi nézeteltérések után a Házasság első látásra Zsolt és Rebeka számára ismét meseszerűvé vált, mégsem azt a döntést hozták, amire mindenki várt (Fotó: TV2)

Becca dalaiban tudja leginkább megfogalmazni az érzéseit, így most a férjének írt levéllel némileg bajban is volt, de végül mégis sikerült átadnia, amit szeretett volna.

„A romantikus és egyben vicces pillanataink az első borús felhőkig tartottak, amikor el kellett döntenem azt, amit valójában csak ma kellett volna. Amilyen boldoggá tudtál tenni a nulladik kilométertől, úgy sikerült lerombolnod a boldogságom fellegvárát is a pályafutásunk felénél. Fájdalmat, feszengést éltem meg a távolságtartásodnak köszönhetően. Volt olyan pont, teljesen reményemet vesztettem veled, és undorítóan elhagyatottnak éreztem magam melletted” – olvasta Rebeka, de végül mégsem mindezek alapján döntött.

Megérte érted feláldozni az akkori önmagam, egy sokkal nyitottabb, természetesebb lelkű nőért, akivé formálódtam melletted. Arra a döntésre jutottam, hogy szeretném, ha te lennél a naptáramban minden nap az első és utolsó fejezet. Egy szövetségben akarok élni veled, és szerintem te szeress engem, én meg szeretlek téged, a többit pedig megoldjuk

– jelentette ki végül.

„Nem gondoltam volna, hogy így meg fogok hatódni” – mondta a könnyeivel küszködve Zsolt, felesége levele után.

A Házasság első látásra vége ugyan nem lett meseszerű Zsolt és Rebeka számára, de ők így is boldogan távoztak a kísérletből (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Zsoltja meglepő ajánlatot tett

Rebeka érzelmes vallomása után Zsolt döntése következett, ami nemcsak a nézőket, de a feleséget is teljesen ledöbbentette.

„Életem legintenzívebb időszakán vagyok túl. Volt itt béke és háború, harmónia ás balhé, remény és lemondás, menny és pokol. A legtisztább lelkű, a leginkább szeretni tudó és legszeretetreméltóbb emberek közé kerültél az életemben” – kezdte Zsolt elcsukló hangon.