Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Simpson család írója

61 éves korában elhunyt a Simpson család legendás írója, Dan McGrath. A tragédiáról családja számolt be. A díjnyertes vígjátékíró, aki a Saturday Night Live-nál is dolgozott, agyvérzés következtében vesztette életét.

Meghalt a Simpson család írója Fotó: ZUMA Press

Elhunyt a Simpson család írója, Dan McGrath

„Tegnap elvesztettük a csodálatos bátyámat, Danny-t. Különleges ember volt, egyedülálló. Csodálatos fia, bátyja, nagybátyja és barátja volt. Megszakad a szívünk” - írta Gail Garabadian a Facebookon közzétett tisztelgésben. A Hollywood Reporternek elmondta, hogy Danny a brooklyni NYU Langone Kórházban hunyt el.

Dan a Saturday Night Live-nál kezdte karrierjét, ahol gyakran dolgozott együtt Adam Sandlerrel. Két évadon át dolgozott a mai napig népszerűcsapattal.

Ezután, 1992-től a Simpson családon dolgozott íróként, két év alatt 50 részt jegyzett, majd nyolc évig a Texas királyai szituációs komédiát írta. 1997-ben Emmy-díjat kapott a legendás Simpson család Hom(er)ofóbia (Homer's Phobia) című részéért – számolt be róla a The Sun.

Dant felesége, Caroline, édesanyja, Eleanor és testvére, unokahúgai és unokaöccsei gyászolják – valamint rajongók a világ minden táján.