Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Simpson család írója

Simpson család
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 13:40
gyászírótragédiahaláleset
Mindössze 61 éves volt.

61 éves korában elhunyt a Simpson család legendás írója, Dan McGrath. A tragédiáról családja számolt be. A díjnyertes vígjátékíró, aki a Saturday Night Live-nál is dolgozott, agyvérzés következtében vesztette életét.

Simpson család
Meghalt a Simpson család írója Fotó: ZUMA Press

Elhunyt a Simpson család írója, Dan McGrath

„Tegnap elvesztettük a csodálatos bátyámat, Danny-t. Különleges ember volt, egyedülálló. Csodálatos fia, bátyja, nagybátyja és barátja volt. Megszakad a szívünk” - írta Gail Garabadian a Facebookon közzétett tisztelgésben. A Hollywood Reporternek elmondta, hogy Danny a brooklyni NYU Langone Kórházban hunyt el.

Dan a Saturday Night Live-nál kezdte karrierjét, ahol gyakran dolgozott együtt Adam Sandlerrel. Két évadon át dolgozott a mai napig népszerűcsapattal.

Ezután, 1992-től a Simpson családon dolgozott íróként, két év alatt 50 részt jegyzett, majd nyolc évig a Texas királyai szituációs komédiát írta. 1997-ben Emmy-díjat kapott a legendás Simpson család Hom(er)ofóbia (Homer's Phobia) című részéért – számolt be róla a The Sun.

Dant felesége, Caroline, édesanyja, Eleanor és testvére, unokahúgai és unokaöccsei gyászolják – valamint rajongók a világ minden táján. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu