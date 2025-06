Ezért hagyta hátra a színpadot a népszerű magyar színész

Bank Tamás 14 évvel ezelőtt vette kezébe a saját és a vele egy irányba tartó színházcsináló emberek tucatjainak sorsát azzal, hogy fejest ugrott a magánszínházak korántsem egyszerű világába. Hogy az idő őt, őket igazolta, az mára már nem kérdés. De hátradőlni nem lehet, hiszen a felgyorsult világunkban már nem elég, ha egy teátrumban kiváló színészi gárda és elkötelezett háttércsapat dolgozik. A Játékszín igazgatója, ezért döntött úgy, idén nyáron, nem csupán a szokásos ráncfelvarrást végzi el a színház belső terén, inkább a modern idők igényeihez igazítja azt. A Bors Bank Tamással beszélgetett a felújítás előtti utolsó pillanatokban.

Játékszín: Bank Tamás színháza teljesen megújul ezen a nyáron (Fotó: Bors)

A Játékszín korszakos ráncfelvarráson esik át

„A Játékszín, valóban egyike a jólmenő teátrumoknak, de ha körbenézünk, mégis csak egy nagyon helyes „Kádárbarokk” környezetben állunk éppen. Be kell vallani, hogy a nézőterünk elég régies. Természetesen voltak már felújítások, így a székek renoválása is megtörtént, de a XXI. századi igények hangját meghalván úgy gondolom, hogy szükség van kényelmesebb, modernebb ülőalkalmatosságokra és akár új dizájnra is.”

Illetve egy fantasztikusnak ígérkező fénytechnikát is beszerelünk. Természetesen mindez nagyon sok pénzbe kerül, de hiszem, hogy a nézőket akkor tudjuk megtartani, hovatovább újakat bevonzani, ha nem otthon ülve sírok-rívok azon, hogy miért nem megy a színház. Hanem megpróbálok előre menekülni és az előadásaink minőségének megfelelő környezetet teremteni ahhoz, hogy ebben a mai, fantasztikus színházi környezetben, ami Magyarországon van, versenyképesek maradjunk

– kezdte a beszélgetést a Játékszín igazgatója, Bank Tamás.

Bank Tamás 14 éve vezeti Játékszín társulatát (Fotó: Bors)

Bank Tamás: „Magam vagyok a Játékszín”

De vajon a budapesti színház igazgatója, hogyan egyezteti össze elhivatottságát a családi életével? Nos, pofon egyszerűen. „Magam vagyok a Játékszín és ez még úgy is jól illeszkedik az életembe, hogy mélyen igaznak gondolom azt a strófát, hogy a család az első. Nos, én azt szoktam mondani, hogy nálam a színház az első, hiszen a családom is itt van. A feleségem, Lévay Viktória itt játszik. A lányom, aki most végez a Táncművészeti Egyetem klasszikus balett szakán a Hölgyválasz címen futó sikerdarabunkban játszik, míg a fiam az ELTE-n végez, videókat készít, honlapot kezel és rak össze, vagyis mindenkit bevontam a Játékszínbe. Így tudunk eleget találkozni.”

Ez lehet a titok, hiszen én tényleg, reggeltől estig itt vagyok, mivel ezt a műfajt, csak szenvedéllyel lehet csinálni.

„Nagy súly van rajtam, de sokan segítenek cipelni. Hatvan dolgozó és nyolcvan színész van mellettem, így aztán ez maga az édes és közös terhünk” – fogalmazott a színészből lett színházcsiáló, aki 14 évvel ezelőtt meghozott egy súlyos, de fontos döntést saját karrierje szempontjából és ehhez azóta is tartja magát.