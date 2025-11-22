Ez meg mi volt? Marics Peti embertelenül beleszállt Tóth Andiba – Videón a balhé!

Marics Peti kétségkívül napjaink egyik legnépszerűbb hazai énekese. A Megasztár zsűritagja féltve őrzi magánéletét, ez azonban nem akadályozza meg a rajongókat abban, hogy állandó spekulációkkal álljanak elő szerelmi életével kapcsolatban.
Marics Peti Tóth Andival való történetét a szakítás után közel három évvel sem képes feldolgozni a nyilvánosság. Az egykori álompár kapcsolata anno mindenki szeme láttára bontakozott ki, szerelmük azonban hirtelen ért véget és azóta sem derült ki, hogy pontosan mi vetett véget a románcnak. Annyi azonban biztos, hogy utána mindketten behúzták a kéziféket, Andi azóta is egyedül van és többször is hangoztatta, hogy ez neki így tökéletesen meg is felel, Peti esetében szintén nem lehet tudni komoly viszonyról; jóllehet, őt azért időről-időre hírbe hozzák valakivel.
Marics Peti egy friss videóban ValMaros társával, Milánnal, illetve Pető Brúnóval és KKevinnel mutatja meg legújabb közös produkciójuk egyik részletét, amelyben a srácok a tőlük jól megszokott laza stílusban pörögnek. A dolog pikantériája azonban mégis a szöveg maga, ami Brúnótól így hangzik:
Húzom a bugyit, húzogatom a bugyit
– mindezt többször elismételve, erre pedig Marics Peti is rácsatlakozik:
Ez jobb, mint a Tóth Andi!
Az odalökött félmondat Marics Peti és Tóth Andi korábbi kapcsolatára utal vissza pikírten, és hogy ehhez mit fog szólni az ex, egyelőre rejtély, mindenesetre felmerül a kérdés, hogy Andi tudott-e a dologról, hiszen míg Marics Peti a Megasztárban zsűrizik, addig jó barátja és zenésztársa, Valkusz Milán és Tóth Andi a konkurens csatorna konkurens tehetségkutatójában teszik ugyanezt.
A ValMar énekese akkora népszerűségnek örvend, hogy rendre hírbe hozzák olyan nőkkel, akikkel valaha együtt látták Petit, a Megasztár válogatójába pedig rengeteg olyan hölgy is érkezett, akinek az énekléshez nem sok köze volt, néhány kellemetlen pillanatot azonban hajlandóak voltak bevállalni annak érdekében, hogy testközelből láthassák kedvencüket. A válogatók után Lengyel Johanna Marics Peti csapatát kezdte erősíteni, akivel már az első pillanattól remekül megértették egymást. Talán épp ez a természetes összhang az oka annak, hogy sokan azonnal össze is boronálták a csinos lánnyal, ő azonban nemrég a Borsnak így nyilatkozott: „Az ilyen pletykák előfordulnak, de őszintén szólva, nem vettem nagy ügynek, inkább nevettem rajta.”
