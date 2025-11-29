Hoppá! Máris kiesett valaki a Megasztár döntőjéből

Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila van még versenyben az év hangja címért. Két mentor mondhatja magát szerencsésnek, hogy még láthatja küzdeni versenyzőit: Herceg Erika és Marics Peti.
A produkciók azonban pörögnek, a hangulat fergeteges. Van, hogy mentor és versenyzője van, hogy magánprodukcióval bizonyítanak a négy döntőbe került versenyzője. Ám most végleg eldönt! Annak már nem lesz lehetősége előadni a magánprodukcióját, aki az első fordulóban a legkevesebb nézői szavazatot kapta. Ő pedig nem más...
A nézői szavazatoknak megfelelően a négyesfogatból Kedl Olívia kellet távoznia.
Vagyis a Megasztár 8. évadának dobogós helyezettjei: Ádám Attila, Lengyel Johanna és PYFU.
