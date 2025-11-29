Könnyfakasztó pillanat: Kézen fogva állt színpadra Herceg Erika és mentoráltja - Videó

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 20:20
Kedl Olívia és mentora együtt léptek színpadra. Herceg Erika egy pillanatra sem engedte el Olívia kezét.

Herceg Erika és mentoráltja, Kedl Olívia egy dráma hangvételű dalt adott elő a Megasztár színpadán. A produkció alatt sem engedték el egymás kezét.

Herceg Erika kézen fogva énekelt Kedl Olíviával. / Fotó: MEDIAWORKS

Herceg Erika és mentoráltja igazi túlélő

Kedl Olívia és mentora Herceg Erika együtt léptek színpadra a Megasztár szombati döntőjében, hogy együtt énekeljenek egyet utoljára. A zsűritag és tanonca a Destiny's Child Survivor című dalát adták elő. Olívia és mentorának hangja gyakorlatilag megfagyasztotta a hangulatot a stúdióban a drámai előadás alatt, amely tökéletesen reprezentálja, hogy mennyire erősnek kell lenni ahhoz, hogy egy tehetségkutató versenyzője megállja a helyét a zeneiparban.

Herceg Erikához most különösen illik ez a dal, hiszen az utóbbi időben rengeteg tréfa és csíny áldozata lett, amely a Megasztár háttérműsorának műsorvezetőjének, Goják Janának volt köszönhető. Gyakorlatilag egyetlen másodpercre sem hagyta nyugton a zsűritagot.

 

