Váratlan visszatérés a Megasztár fináléjában! Erre senki nem számított - Videó

Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila van még versenyben az év hangja címért. Két mentor mondhatja magát szerencsésnek, hogy még láthatja küzdeni versenyzőit: Herceg Erika és Marics Peti.

Szombat este véget ér a Megasztár / Fotó: MEDIAWORKS

A műsor azonban nem indult zökkenőmentesen, ugyanis Marics Peti véletlenül letépte a szoknyát Herceg Erikáról. De akadtak már boldog pillanatokban is ugyanis a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland álma is valóra vált: együtt énekelhettek a versenyzőkkel.

Aztán húztak egy váratlant a műsorkészítők. Bartók Eszter ikonikus Búcsúdalával tértek vissza a színpadra a Megasztár 8 egykori élő show-s versenyzői.

Íme a Megasztár kiesőinek közös produkciója: