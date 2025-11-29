Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Váratlan visszatérés a Megasztár fináléjában! Erre senki nem számított - Videó

Megasztár 8
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 20:10
MegasztárBúcsúdal
November 29-én elérkezett a Megasztár nyolcadik évadának fináléja. Meglepetéseket hoz a Megasztár döntője.
Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila van még versenyben az év hangja címért. Két mentor mondhatja magát szerencsésnek, hogy még láthatja küzdeni versenyzőit: Herceg Erika és Marics Peti. 

megasztár
Szombat este véget ér a Megasztár / Fotó: MEDIAWORKS

A műsor azonban nem indult zökkenőmentesen, ugyanis Marics Peti véletlenül letépte a szoknyát Herceg Erikáról. De akadtak már boldog pillanatokban is ugyanis a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland álma is valóra vált: együtt énekelhettek a versenyzőkkel. 

Aztán húztak egy váratlant a műsorkészítők. Bartók Eszter ikonikus Búcsúdalával tértek vissza a színpadra a Megasztár 8 egykori élő show-s versenyzői. 

Íme a Megasztár kiesőinek közös produkciója: 

