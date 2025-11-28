Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
4 csillagjegy, akik készen állnak az örömre, fejlődésre és fényre a Nyilas-szezonban

Nyilas
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 17:30
szezoncsillagjegyhoroszkóp
Hamarosan egy új fejezet veszi az asztrológiában, ami négy csillagjegyre igencsak kedvező hatással lesz.
N.T.
A szerző cikkei

Szűz

Szűz, te mindig annyira megtervezett és kimért vagy, de ez a Nyilas-szezon teljesen új irányba terelhet. Olyan lehetőségeket kapsz majd, hogy új területeken vagy szakterületeken működj együtt másokkal, amiket eddig nem próbáltál – és ezeket nem szabad elszalasztanod, különösen akkor, ha valamilyen tartozásodat szeretnéd rendezni. Ijesztő lehet, ha a dolgok nem pontosan a terv szerint alakulnak, de ebben az időszakban bízz magadban és a benned rejlő varázserőben.

Fotó: Billion Photos /  Shutterstock 

Ikrek

Tudjuk, hogy az Ikrek szeret beszélni, de ebben az időszakban mély és jelentőségteljes kommunikációra lesz szükség ahhoz, hogy a megfelelő irányba haladj. Neked nem okoz gondot csapatban dolgozni, Ikrek, és most éppen csapatmunka szükséges a sikerhez. Amíg a beszédkészségedet arra használod, hogy összekovácsold a csapatot, bármit elérhetsz.

Mérleg

Mérleg, mostanában ráébredtél, hogy te önmagadban is több mint elég vagy, és sok időt fektettél abba, hogy értékeld mindazt, amit nyújtani tudsz. Ez a sok munka az önbizalmad építésében most megtérül: új szövetségek és lehetőségek formájában jelenik meg, ahol megmutathatod az újonnan megszerzett önértékelésedet. Ne zárkózz el ezektől az új kapcsolatoktól vagy megnyíló ajtóktól – éppen ezekre van szükséged ahhoz, hogy tovább fejlődj.

Rák

Te mindig a stabilitásra és a kényelemre vágysz, Rák, és ezt most meg is kaphatod ebben az időszakban. Az egyetlen feltétel az, hogy bízz abban, hogy az univerzum a megfelelő dolgokat sodorja az utadba, ahelyett hogy azt hinnéd, csak te tudod, mi a legjobb. Néha, amikor bizonytalannak érzed magad, hajlamos vagy mindent túlságosan kontrollálni, és ez befolyásolhatja, hogyan tekintesz a lehetőségekre. Koncentrálj arra, hogy bízz az utadban, és ez a szezon rólad fog szólni.

(via

 

