4 csillagjegy, akik készen állnak az örömre, fejlődésre és fényre a Nyilas-szezonban 

Szűz, te mindig annyira megtervezett és kimért vagy, de ez a Nyilas-szezon teljesen új irányba terelhet. Olyan lehetőségeket kapsz majd, hogy új területeken vagy szakterületeken működj együtt másokkal, amiket eddig nem próbáltál – és ezeket nem szabad elszalasztanod, különösen akkor, ha valamilyen tartozásodat szeretnéd rendezni. Ijesztő lehet, ha a dolgok nem pontosan a terv szerint alakulnak, de ebben az időszakban bízz magadban és a benned rejlő varázserőben.
Tudjuk, hogy az Ikrek szeret beszélni, de ebben az időszakban mély és jelentőségteljes kommunikációra lesz szükség ahhoz, hogy a megfelelő irányba haladj. Neked nem okoz gondot csapatban dolgozni, Ikrek, és most éppen csapatmunka szükséges a sikerhez. Amíg a beszédkészségedet arra használod, hogy összekovácsold a csapatot, bármit elérhetsz.
Mérleg, mostanában ráébredtél, hogy te önmagadban is több mint elég vagy, és sok időt fektettél abba, hogy értékeld mindazt, amit nyújtani tudsz. Ez a sok munka az önbizalmad építésében most megtérül: új szövetségek és lehetőségek formájában jelenik meg, ahol megmutathatod az újonnan megszerzett önértékelésedet. Ne zárkózz el ezektől az új kapcsolatoktól vagy megnyíló ajtóktól – éppen ezekre van szükséged ahhoz, hogy tovább fejlődj.
Te mindig a stabilitásra és a kényelemre vágysz, Rák, és ezt most meg is kaphatod ebben az időszakban. Az egyetlen feltétel az, hogy bízz abban, hogy az univerzum a megfelelő dolgokat sodorja az utadba, ahelyett hogy azt hinnéd, csak te tudod, mi a legjobb. Néha, amikor bizonytalannak érzed magad, hajlamos vagy mindent túlságosan kontrollálni, és ez befolyásolhatja, hogyan tekintesz a lehetőségekre. Koncentrálj arra, hogy bízz az utadban, és ez a szezon rólad fog szólni.
(via)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.