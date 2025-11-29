Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Sírva fakadt Curtis a Megasztár stúdiójában, a feleségéről van szó

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 21:40
Tóth GabiCurtis
Lengyel Johanna és Marics Peti produkciója megérintette a mentorokat. Curtis pedig őszintén mesélt a múltjáról.

Curtis sötét mútlja visszaköszönt a Megasztár döntőjében egy dalon keresztül, mely végül annyira megérintette, hogy könnyekkel küzködve beszélt a produkció után. Curtis még Tóth Gabit is meghatotta őszinte beszédével.

Curtis elérzékenyült a Megasztár produkciója miatt.
Fotó: Tv2

Curtis hálás, hogy a Megasztár zsűritagja lehet

Lengyel Johanna és Marics Peti közös produkciója hatalmas tapsot kapott, szinte mindenki állva üdvözölte az előadást. Peti és Johanna a Lady Gaga és Bradley Cooper Shallow című dalát adták elő, amely elsöprő sikert aratott. A zsűri is pozitívan értékelte a produkciót. Curtis még el is érzékenyült, akinek az előadott dala felidézte mindazokat a nehézségeket, amiken akkor ment keresztül mielőtt megismerte feleségét Judyt. Curtis mindig kemény, erős férfinek mutatja magát, most azonban eltört az a bizonyos mécses, ráadásul élő adásban.

Nagyon érzékeny ponthoz értünk. Amikor megismertem a feleségemet, akkor kb hasonló helyzetben voltam, mint Bradley Cooper a filmben. Elképesztő önpusztítást végeztem magamon, és annak ellenére, hogy nagyon nagyon sikereket értem el, nem tudtam értékelni az életet sem azt a sikert feldolgozni. Konkrétan ez a film és ezek a dalok, amik leginkább tükrözik a mi kapcsolatunkat a feleségemmel és nagyon hálás vagyok, hogy hallhattam, és nagyon hálás vagyok a jóistennek, hogy utat mutatott és fényt adott a sötétben, és most itt ülhetek csodálatos művészekkel és hallgathatok ilyen csodálatos művészeket. Köszönöm, hogy van egy csodálatos kisfiam, és zenélhetek, alkothatok és itt lehetek a Megasztárnak a zsűri székében. Köszönöm, hogy hallhattam. 

- mondta Curtis, majd a könnyeit törölgette a szeméből a produkció után.

A beszéd Tóth Gabit is meghatott, aki nehezen szólalt meg Curtis őszinte vallomásától, szintén könnyekkel küszködve kereste a szavakat, amelyben elmondta, hogy hatalmas dolog az, ahogy ennyire nyílt és érzelmes ember a zsűritársa.

Atikám, nagyon szeretlek amúgy. Az az önreflekció meg az az egész, amit te végig csináltál és az, hogy ezt érzelmileg vállalod és egy versenyző és a mestere produkciója kiváltja belőled és ilyen alázattal. Ezért jó itt lenni a Megasztárban. 

