Sztárban Sztár All Stars: Gáspár Bea szerint ennek a versenyzőnek kell nyernie

Vasárnap lezajlik a Sztárban Sztár All Stars elődöntője, a versenyben levő négy versenyző pedig szorgosan készül produkciójára. Az egyedüli nőként versenyben maradt Dér Heni a Gáspár család maximális támogatását élvezi.

Gáspár Bea Dér Heninek szurkol a Sztárban Sztár All Stars versenyében (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Gáspár Bea elárulta, ki nyeri meg a Sztárban Sztár All Stars versenyt

Gáspár Bea lapunknak adott interjújában mesélte el, kit szeretne a dobogó élén látni a műsor végén. Véleménye szerint egy igazságos vége lehet a versenynek, mégpedig ha Dér Heni nyeri meg.

Eljött az ideje, hogy egy női előadó nyerjen. Heni pont az a típusú nő, aki egyébként megtestesíti a girl powert, az a női energia, amit a színpadon átad a közönségnek, szerintem überelhetetlen. Nincs más opció. Csak Heni.

Az aranytorkú énekesnő valóban elkápráztatja az országot hétről hétre. Előadásaival vagy megbabonázza a közönséget, vagy könnyeket csal a szemükbe. Legutóbb Whitney Houston bőrébe bújt és az I Have Nothing című dalát adta elő. Heni nemcsak a legendás énekesnő bőrébe bújt, hanem meg is idézte őt a színpadon. A produkció zsenialitása a zsűrit is lenyűgözte: Stohl András könnyeivel küszködött.

Gáspár Bea és Győző minden héten szurkol Dér Heninek a Sztárban Sztár All Stars műsorában (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Gáspár Győző felesége sem volt ezzel másképp, otthonából követte végig kedvencét: "Olyan nagy tudású énekesnő, és olyan jó őt hallgatni, jó őt nézni. Szerintem ezt neki kell megnyernie" – mondta Bea, majd hozzátette, hogy Heni nem csak az énektudásával nyűgözte le őt.

Ismerem Henit régóta. Szeretem és kedvelem őt. Kifejező az előadásmódja. Abszolút megérdemli, hogy ott legyen a döntőben. Ilyen tudással nem hinném, hogy van nála jobb énekes. Olyan érzést kelt bennem, mint Radics Gigi, akit szintén elképesztő tehetségnek tartok

– mesélte a Borsnak.

Dér Heni produkcióját a zsűri is megkönnyezte (Fotó: Bors)

Dér Heni áldozatot hozott álmaiért

Dér Heniről joggal mondhatjuk, hogy legnagyobb énekeseink közé tartozik. A vajdasági tehetség, akit korábban a Megasztár műsorában ismerhettünk meg, sok áldozatot hozott, hogy megvalósítsa álmát. Korábban a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy választania kellett a család és legnagyobb szenvedélye között.

„Az édesapám nagyon ellenezte a Megasztárban való részvételemet. Miközben ő egy igazi bálvány volt az én kislány szememben. Ott álltam és választanom kellett közte és a szerelmem, vagyis a zene között.”