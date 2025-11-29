Sztárban Sztár All Stars: Gáspár Bea szerint ennek a versenyzőnek kell nyernie

Vasárnap lezajlik a Sztárban Sztár All Stars elődöntője, a versenyben levő négy versenyző pedig szorgosan készül produkciójára. Az egyedüli nőként versenyben maradt Dér Heni a Gáspár család maximális támogatását élvezi.
Gáspár Bea lapunknak adott interjújában mesélte el, kit szeretne a dobogó élén látni a műsor végén. Véleménye szerint egy igazságos vége lehet a versenynek, mégpedig ha Dér Heni nyeri meg.
Eljött az ideje, hogy egy női előadó nyerjen. Heni pont az a típusú nő, aki egyébként megtestesíti a girl powert, az a női energia, amit a színpadon átad a közönségnek, szerintem überelhetetlen. Nincs más opció. Csak Heni.
Az aranytorkú énekesnő valóban elkápráztatja az országot hétről hétre. Előadásaival vagy megbabonázza a közönséget, vagy könnyeket csal a szemükbe. Legutóbb Whitney Houston bőrébe bújt és az I Have Nothing című dalát adta elő. Heni nemcsak a legendás énekesnő bőrébe bújt, hanem meg is idézte őt a színpadon. A produkció zsenialitása a zsűrit is lenyűgözte: Stohl András könnyeivel küszködött.
Gáspár Győző felesége sem volt ezzel másképp, otthonából követte végig kedvencét: "Olyan nagy tudású énekesnő, és olyan jó őt hallgatni, jó őt nézni. Szerintem ezt neki kell megnyernie" – mondta Bea, majd hozzátette, hogy Heni nem csak az énektudásával nyűgözte le őt.
Ismerem Henit régóta. Szeretem és kedvelem őt. Kifejező az előadásmódja. Abszolút megérdemli, hogy ott legyen a döntőben. Ilyen tudással nem hinném, hogy van nála jobb énekes. Olyan érzést kelt bennem, mint Radics Gigi, akit szintén elképesztő tehetségnek tartok
– mesélte a Borsnak.
Dér Heniről joggal mondhatjuk, hogy legnagyobb énekeseink közé tartozik. A vajdasági tehetség, akit korábban a Megasztár műsorában ismerhettünk meg, sok áldozatot hozott, hogy megvalósítsa álmát. Korábban a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy választania kellett a család és legnagyobb szenvedélye között.
„Az édesapám nagyon ellenezte a Megasztárban való részvételemet. Miközben ő egy igazi bálvány volt az én kislány szememben. Ott álltam és választanom kellett közte és a szerelmem, vagyis a zene között.”
Habár Gáspár Bea és férje teljes mellszélességben Heni mellett állnak, sajnos fellépését nem tudják személyesen megtekinteni. Az ízek királynője azonban elárulta, hogy Győző rendszeresen tudatja Henivel, hogy mellette állnak és nagyon szurkolnak neki.
