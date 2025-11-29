Megasztár: Élő adásban vált valóra Ördög Nóra egyik legnagyobb álma - Videó

A Megasztár utolsó élő adásában a Csillagdalban két új énekes is helyet kapott, nem mások személyében, mint a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland szereplésével.
Hatalmas extázis alakult ki a Megasztár döntőjében a Csillagdal után. Nem csak a közönség hallatta a hangját a kedvenceikért, de Ördög Nóra és műsorvezető társa, Szépréthy Roland álmai is valóra vált. A Csillagdal produkciója közben Nóri és Roland is énekelhetett, ami hatalmas boldogságot jelentett mindkét műsorvezető számára, akik eddig csak a színfalak mögött eresztették ki a hangjukat, most azonban ezt a versenyzőkkel együtt közösen tehették meg.
Egy álom vált valóra, hogy együtt énekelhettük a finalistákkal a Csillagdalt.
- mondta teljes extázisban Ördög Nóra, aki hozzátette korábban erre csak a backstageben volt lehetősége.
„Öt hét kellett ahhoz, hogy eljussunk ehhez a ponthoz, hogy feljöjjünk a színpadra és énekeljünk”- tette hozzá Szépréthy Roland, aki mindenkit megnyugtatott, hogy autotune-t raktak a mikrofonjaikra.
A Megasztár az utolsó felvonáshoz érkezett, ugyanis a szombati döntőben végre kiderül, hogy ki fog derülni, hogy ki lesz 2025-ös év Megasztárja, természetesen ha a zsűritagok is egyformán látják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.