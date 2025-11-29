Megasztár: Élő adásban vált valóra Ördög Nóra egyik legnagyobb álma - Videó

A Megasztár utolsó élő adásában a Csillagdalban két új énekes is helyet kapott, nem mások személyében, mint a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland szereplésével.

A Megasztár két műsorvezetője is helyet kapott a színpadon.

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

A Megasztár színpadán: Ördög Nóa és Szépréthy Roland

Hatalmas extázis alakult ki a Megasztár döntőjében a Csillagdal után. Nem csak a közönség hallatta a hangját a kedvenceikért, de Ördög Nóra és műsorvezető társa, Szépréthy Roland álmai is valóra vált. A Csillagdal produkciója közben Nóri és Roland is énekelhetett, ami hatalmas boldogságot jelentett mindkét műsorvezető számára, akik eddig csak a színfalak mögött eresztették ki a hangjukat, most azonban ezt a versenyzőkkel együtt közösen tehették meg.

Egy álom vált valóra, hogy együtt énekelhettük a finalistákkal a Csillagdalt.

- mondta teljes extázisban Ördög Nóra, aki hozzátette korábban erre csak a backstageben volt lehetősége.

„Öt hét kellett ahhoz, hogy eljussunk ehhez a ponthoz, hogy feljöjjünk a színpadra és énekeljünk”- tette hozzá Szépréthy Roland, aki mindenkit megnyugtatott, hogy autotune-t raktak a mikrofonjaikra.

A Megasztár az utolsó felvonáshoz érkezett, ugyanis a szombati döntőben végre kiderül, hogy ki fog derülni, hogy ki lesz 2025-ös év Megasztárja, természetesen ha a zsűritagok is egyformán látják.