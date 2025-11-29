Brutális, ami Orbán Viktorra vár a második Háborúellenes gyűlésen: ezzel kell szembenézni a miniszterelnöknek – fotó

Brutális tömeg várja már tűkön ülve, hogy Orbán Viktor is színpadra lépjen a második Háborúellenes gyűlésen, Nyíregyházán. A miniszterelnök előtt azonban még mások beszélgetnek a színpadon Rákay Philip és Szabó Zsófi társaságában. Mások mellett Csisztu Zsuzsa, Muri Enikő és Ókovács Szilveszter beszélgettek a békéről.
A tömeg azonban már így valami elképesztő méreteket öltött, lássuk is:
